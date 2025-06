Calciomercato Roma News: il terzino dei Viola potrebbe rappresentare il grande colpo estivo. Anche Shomurodov verso l'addio (25 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE DODÒ

Il Calciomercato Roma ha bisogno sia di non spendere troppo sia di costruire una rosa all’altezza, due dinamiche difficili da far coesistere. Eppure il fair play finanziario non ammette scuse, ma al tempo stesso Gasperini ha chiesto più di qualche ritocco.

Sulle fasce c’è bisogno di gente di cambia, tecnica, capace a dare del tu al pallone senza disdegnare la fase difensiva. Uno dei nomi emersi nelle ultime ore è quello di Dodò della Fiorentina, ancora in attesa di rinnovo e seguito anche dalla Juventus.

Calciomercato Roma News/ Suggestione Kessie, per Wesley bisogna aspettare Angelino (25 giugno 2025)

Il 26enne è arrivato a Firenze nel 2022 dallo Shakthar Donetsk e da lì non si è più spostato. Questa potrebbe essere l’estate giusta per l’addio, anche se i tifosi della Fiorentina non hanno fatto mancare la propria voce nel richiedere alla società di far rimanere Dodò.

Il prezzo del brasiliano però non è negli standard dei giallorosso poiché 30 milioni di euro, ancora senza cedere, potrebbero davvero rappresentare un qualcosa di insormontabile per ciò che riguarda le tasse dei capitolini.

Calciomercato Roma News / Celik e Shomudorov in uscita, Massara in difficoltà (24 Giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SHOMURODOV-CREMONESE

Il Calciomercato Roma, come detto, deve fare plusvalenze e per farlo servono cessioni importanti entro il 30 giugno. Il nome su tutti è quello di Ndicka, elemento fondamentale della rosa ma che permettere un grosso guadagno essendo arrivato a parametro zero.

Tra gli altri profili cedibili c’è sicuramente Cristante. Il centrocampista italiano è seguito da diverse squadre tra cui Como, Fiorentina e Inter, senza escludere anche diverse piste estere. L’ex Atalanta ha già giocato fuori dai confini Nazionali, precisamente al Benfica.

Calciomercato Roma News/ Sfumano (forse) due obiettivi, c'è un giocatore in uscita (oggi 24 giugno 2025)

Infine Eldor Shomurodov, l’attaccante uzbeko che ha vissuto una stagione positiva sotto la guida di Claudio Ranieri. Sull’ex Cagliari ci son sia sirene turche che americane, ma occhio all’idea Cremonese, tornata di recente in Serie A.