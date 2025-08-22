Calciomercato Roma news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti gli affari della sessione estiva. Stallo per Sancho, Villarreal su Dovbyk 22 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOMINGUEZ E’ UN’OTTIMA ALTERNATIVA

In casa Roma prosegue il lavoro di completamento della rosa in vista della nuova stagione in procinto di cominciare ufficialmente. Il calciomercato estivo dovrebbe portare nella Capitale almeno un altro esterno con caratteristiche offensive ed il nome più caldo in questo senso rimane quello di Jadon Sancho, finito ai margini del Manchester United.

Calciomercato Roma News/ Nuova offerta per Ndicka, sondato Ziolkowski in caso di addio (21 agosto 2025)

I Red Devils non hanno nemmeno assegnato un numero di maglia all’inglese dal suo ritorno dal prestito al Chelsea e sembrava che si fossero già accordati con la Roma per il trasferimento del calciatore. Tuttavia, alcuni rumors raccontano di come lo stesso Sancho non sia ancora del tutto convinto della destinazione romanista e che non abbia preso per il momento una decisione definitiva al riguardo.

Calciomercato Roma/ Sondati Dovbyk e Salah-Eddine, via un ex Primavera (20 agosto 2025)

Aspettando di capire se l’operazione potrà o meno concretizzarsi, i dirigenti della società giallorossa stanno valutando di virare su altri profili per tutelarsi in quel ruolo ed in queste ore sembrano aumentare le quote relative al possibile ingaggio di Benjamin Dominguez. Il ventunenne argentino ha un contratto valido con il Bologna fino al 30 giugno del 2029.

Il cartellino del classe 2003 potrebbe costare una cifra di poco superiore ai quindici milioni di euro ma resta da vedere se i rossoblu, ceduto Ndoye al Nottingham Forest, saranno disposti a lasciar partire pure il giovane sudamericano. Cresciuto nel Gimnasia La Plata sin dal settore giovanile, Dominguez è arrivato nel nostro Paese ad agosto dello scorso anno ed alla sua prima stagione coi Felsinei è stato in grado di vincere la Coppa Italia, competizione in cui ha segnato un gol in quattro presenze.

Dybala al Boca Juniors?/ Calciomercato Roma, smentito l'addio ai giallorossi: "Sto bene qui" (19 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VILLARREAL SU ARTEM DOVBYK

Il calciomercato estivo potrebbe però portar via dalla Roma uno dei suoi attaccanti, ovvero Artem Dovbyk. L’ucraino, che ha ben figurato nella passata stagione, sembrava non essere molto apprezzato dal nuovo allenatore Gasperini che però ha voluto correggere queste illazioni puntualizzando di non aver mai affermato di non gradire il centravanti. Accostato in Italia al Napoli, che vuole rimpiazzare l’infortunato Lukaku, ed al Milan, che sta ancora cercando una punta da alternare a Gimenez, ora sulle tracce di Dovbyk si registra anche una pretendente straniera.

Secondo quanto rivelato dalla stampa iberica di Radio Marca, il Villarreal avrebbe infatti messo gli occhi sul ventottenne. Il Sottomarino Giallo potrebbe farsi avanti con i capitolini a ridosso della chiusura della finestra di trattative con un’offerta in grado di far cedere il club dei Friedkin. Nelle ultime ore però il Napoli potrebbe rifarsi avanti con la Roma e intavolare uno scambio con Alessandro Zanoli stando alle indiscrezioni emerse di recente e quindi la permanenza di Dovbyk in giallorosso è tutt’altro che certa.