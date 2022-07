CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dopo Dybala si pensa anche a Belotti, quattro club per Coric

Calciomercato Roma news, dopo Dybala contatti anche per Belotti

La Roma sta probabilmente mettendo a segno il colpo di calciomercato dell’estate con il tesseramento di Paulo Dybala. L’argentino ieri ha svolto le visite mediche direttamente in Portogallo con l’obiettivo di aggregarsi ai suoi nuovi compagni nelle prossime ore ed avrebbe anche scelto il 21 come numero di maglia. L’arrivo della Joya nella Capitale potrebbe però non essere l’ultimo movimento in attacco per i giallorossi.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i dirigenti romanisti avrebbe preso contatto anche con un altro svincolato come l’ex capitano granata Andrea Belotti. Rimasto svincolato dal primo di luglio dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto con il Torino, Belotti è ancora senza squadra e di recente è stato accostato al Monaco ma anche alla Juventus, dove potrebbe essere complicato il terzo ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma news, quattro squadre interessate a Coric

Oltre a nuovi impotanti rinforzi in entrata, la Roma deve anche pensare a qualche cessione in questi giorni di calciomercato estivo. Chi dovrebbe salutare Trigoria è il croato Ante Coric, tornato dal prestito alla Zurigo ma non rientrante nei piani dell’allenatore e della società per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Tele Radio Stereo, sulle sue tracce si segnala la presenza dei Randers, del Ferencvaros, dell’Amburgo e del Norimberga.

