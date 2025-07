Calciomercato Roma news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Si era parlato pure di Gollini e Sportiello 2 luglio 25

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GIMENEZ PER DOVBYK E SPORTIELLO PER GOLLINI

Il calciomercato Roma si sta delineando in questo avvio ufficiale della sessione di trattative. I dirigenti della società giallorossa sono alle prese con diverse trattative su più tavoli al fine di garantire una rosa competitiva al tecnico Gasperini per la prossima stagione, passando praticamente per ogni zona del campo. L’intenzione è quella di migliorarsi ulteriormente dopo il buon piazzamento centrato in rimonta da mister Ranieri.

In queste ore le indiscrezioni riportano della possibilità di uno scambio con il Milan per la porta con Marco Sportiello destinato al trasferimento nella Capitale e Pierluigi Gollini a quello in Lombardia. Entrambi gli estremi difensori non sarebbero soddisfatti del loro recente impiego da parte dei rispettivi club con il primo utilizzato pochissimo ed il secondo che non è stato invece mai preferito al titolare Svilar.

Questo però non è il solo affare in ballo tra rossoneri e giallorossi a giudicare da quanto emerso recentemente. Anche per quanto concerne il reparto più avanzato potrebbe infatti verificarsi un altro scambio che comprenderebbe due centravanti, ovvero Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Il Milan non è rimasto soddisfatto dal rendimento del messicano avendo speso una trentina di milioni per strapparlo al Feyenoord soltanto lo scorso gennaio.

L’ucraino è stato invece una delle poche luci nella complicata stagione vissuta dalla Roma, arrivando a segnare ben diciassette reti, oltre a fornire quattro assist vincenti ai suoi compagni, in addirittura quarantacinque apparizioni complessive con la maglia della Lupa. Secondo i rumors, il ventottenne sarebbe un giocatore molto stimato dal tecnico milanista Allegri. Resta da vedere se però mister Gasperini, sempre desideroso di poter contare su un centravanti vero e proprio nei suoi schermi, sarà disposto a privarsene preferendogli il ventiquattrenne.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CARDONA SE NON ARRIVA DE CUYPER

Come dicevamo quindi il calciomercato Roma non si sta concentrando unicamente su una zona del campo. I capitolini necessitano di rinforzi in più reparti e per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro piace molto Maxim De Cuyper del Club Bruges. Il ventiquattrenne belga piace però anche al Milan che sta già trattando con i nerazzurri anche per l’acquisto di Ardon Jashari a centrocampo e lo stesso calciatore avrebbe rifiutato la destinazione Brighton forse perchè già convinto a trasferirsi in Italia.

Se la Roma non dovesse però mettere le mani su De Cuyper, l’alternativa principale sarebbe stata individuata in Sergi Cardona, sotto contratto con il Villarreal. La clausola rescissoria da 15 milioni di euro potrebbe essere un elemento in più per convincere i dirigenti romanisti nel portare a termine questo affare. In ogni caso le indiscrezioni rivelano che pure il Milan starebbe ragionando sull’acquisto del venticinquenne Cardona proprio nel caso in cui non dovesse arrivare al collega belga.