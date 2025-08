Calciomercato Roma News: dure dichiarazioni del tecnico dei capitolini sull'attaccante ucraino, da considerare ora più che mai in uscita (5 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, DOVBYK SALUTA

Il calciomercato Roma ha chiuso la porta ad Artem Dovbyk. O meglio, è stato Gian Piero Gasperini ha sottolineare le lacune dell’ucraino in un’intervista: “Beh le vedete anche voi. Sul piano tecnico, ma anche sugli smarcamenti e sui movimenti“.

“Alla fine sono quelli che determinano la capacità di entrare nel gioco, oppure di essere troppo in anticipo o troppo in ritardo – prosegue Gasperini -. Funziona come nella musica: o sei stonato o hai il tempo giusto». Insomma, Gasperini vuole un altro tipo di attaccante oltre Evan Ferguson.

Dovbyk dunque lascerà i giallorossi dopo 45 partite in tutte le competizioni con 17 reti e 4 assist, numeri lontani dalle 24 reti in 36 partite con il Girona con cui vinse il titolo di capocannoniere nel campionato spagnolo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ECEVERRI VUOLE I GIALLOROSSI

Il calciomercato Roma insiste però per Claudio Echeverri. Il talentino classe 2006 del Manchester City piace parecchio a Gian Piero Gasperini come stile di giocatore e i giallorosso sono volenterosi di chiudere l’affare il prima possibile.

Secondo il Corriere dello Sport, Massara vuole offrire un prestito con diritto di riscatto a 33 milioni di euro e controriscatto fissato a 40 in favore del club di Pep Guardiola. Il giocatore intanto ha rifiutato ogni altra destinazione, dato che vuole solo la Roma.

Un altro calciatore che desidera di venire la maglia dei capitolini è Jan Ziolkowski, difensore polacco del Lega Varsavia. Lunedì ci sarà l’offerta ufficiale mentre per i termini personali, come detto, non ci sono problemi dato che c’è già un principio d’accordo tra le due società.