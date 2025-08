Calciomercato Roma, il club giallorosso lavora sia in entrata che in uscita e l'obiettivo è accontentare le richieste di Gasperini

Calciomercato Roma news, Gasperini chiede rinforzi in entrata

Giampiero Gasperini è stato chiaro nelle ultime conferenze, il calciomercato Roma è in netto ritardo ed il club giallorosso necessita di rinforzi in entrata il prima possibile e per avere cosi una squadra pronta in vista della prossima stagione. Sono arrivati Wesley, El Aynaoui, Ferguson ed ora Ghilardi ma il tecnico vuole ancora rinforzi.

Allo stesso tempo però la società capitolina deve ovviamente rispettare le regole del Fair Play finanziario e prima di comprare deve cedere e mandare via gli esuberi, giocatori che non fanno parte del progetto. Uno su tutti c’è Mario Hermoso che ha un pò di mercato in Bundesliga e in Saudi Pro League ma sul quale pesa il suo grande ingaggio. Il giocatore resta comunque in uscita.

Ma il primo nome del calciomercato Roma che sembra ormai fuori dal progetto è Artem Dovbyk e l’attaccante ucraino è ormai dietro nelle gerarchie di Gasperini con Evan Ferguson in rampa di lancio. Finora qualche club ha chiesto informazioni ma il giocatore è valutato oltre 30 milioni di euro e non ci sono reali offerte per il suo cartellino. Si attendono novità.

Calciomercato Roma news, c’è una richiesta ben precisa

Il calciomercato Roma è legato alle uscite, prima cessioni e poi acquisti e quindi la priorità è fare cassa e si valutano varie opportunità. I giocatori con il quale fare cassa però sono pochi, la società valuta possibili uscite in mezzo al campo e occhi anche al futuro di Cristante, si è parlato per lui di un presunto interesse della Juventus (si parla anche di scambi).

In generale però per il suo 3-4-3 Gasperini chiede un esterno offensivo trequartista, se da un lato ci sono Soulè e Dybala dall’altro ci sono solo giocatori adattati come Pellegrini e l’ex tecnico Atalanta ha fatto il nome di Fabio Silva del Wolverhampton, profilo che il club inglese valuta 40 milioni di euro. E’ un nome che intriga ma servono uscite importanti e può arrivare solo in caso di addio di Dovbyk.

Fabio Silva piace ma si studiano opzioni alternative ed uno dei nomi è quello di Enciso, profilo proveniente dalla Premier League e accostato dall’Inter prima di Lookman. Insomma si lavora sul mercato, la Roma lavora a rinforzi ma il mercato è tutto legato alle uscite.