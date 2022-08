CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Due club su Felix, Mourinho: “Zaniolo e Dybala perfetti”

Calciomercato Roma news, Salernitana e Crystal Palace su Felix

La Roma è ancora al lavoro in questa finestra di calciomercato estivo per sistemare l’organico così da affrontare al meglio tutti gli impegni nella stagione appena cominciata. Uno dei reparti in cui i giallorossi vorrebbero ancora aggiungere qualcosa è quello avanzato dove l’obiettivo principale è rappresentato dallo svincolato Andrea Belotti. Tuttavia, prima di poterlo tesserare i capitolini hanno bisogno di fargli spazio cedendo un giocatore tra Eldor Shomurodov e Felix Ohene Afena-Gyan.

L’uzbeko sembrava vicino al Bologna ma nè i rossoblu nè altri club a lui interessati lo vorrebbero a titolo definitivo. Per il diciannovenne ghanese invece si sarebbe mossa la Salernitana, società con cui la Roma potrebbe aver parlato per cercare di concludere l’operazione. In Campania Felix ritroverebbe il direttore sportivo Morgan De Sanctis, lo stesso che lo aveva portato nella Capitale, ma non bisogna sottovalutare nemmeno la pista che potrebbe portare il calciatore in Premier League per vestire la maglia del Crystal Palace.

Calciomercato Roma news, le parole di José Mourinho e Tiago Pinto

Al termine della sfida vinta sulla Salernitana, il tecnico della Roma José Mourinho ha analizzato il successo parlando anche dei nuovi arrivati dal calciomercato: “Della partita di Salerno mi e’ piaciuto tutto. Ovviamente mi piacerebbe di piu’ stare tranquillo, 3, 4 o 5 a zero, ma mi e’ anche piaciuto vedere una squadra che ha avuto la maturita’ di gestire questo risultato. Di solito queste partite finiscono male o soffrendo, ma questa volta non e’ successo. Perche’ la gente che e’ entrata non era gente per ‘uccidere’ ma per gestire, come Matic, Wjinaldum. Potreste dire che Dybala e Zaniolo potevano fare due gol, ma per me oggi sono stati perfetti.”

Intervistato da DAZN, il general manager della Roma Tiago Pinto aveva parlato di Paulo Dybala ma non aveva voluto sbilanciarsi a proposito di Andrea Belotti, sulla permanenza di Nicolò Zaniolo o sulla ricerca di un nuovo difensore centrale: “Penso che Paulo sia carico, motivato. È felice della scelta che ha fatto, ha bisogno di tempo e serenità per essere al massimo di quello che può, siamo felici con lui e lui con noi, sta vivendo momenti più emotivi degli ultimi anni ma dopo il fischio dell’arbitro inizia il calcio giocato e deve essere sereno per avere un rapporto con la squadra. Ciò che manca è battere la Salernitana, poi la Juventus e poi la Cremonese. Di mercato parliamo il 2 settembre.”











