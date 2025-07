Dopo settimane di difficoltà il calciomercato della Roma è pronto a sbloccarsi e il club giallorosso sta lavorando per accontentare Giampiero Gasperini.

Calciomercato Roma, società al lavoro per accontentare Gasperini

Il calciomercato Roma vede i giallorossi come una delle squadre più attive sul fronte entrata ed il club vuole accontentare il prima possibile il neo tecnico Gasperini e dargli una squadra competitiva in tutti i reparti. Dopo aver chiuso per El Aynaoui e specialmente per Evan Ferguson il club ha praticamente chiuso in queste ore l’accordo con altri due club.

La Roma ha praticamente definito l’arrivo di Ghilardi in difesa e di Wesley sulla fascia, due affari che hanno avuto il pieno sostegno del neo tecnico giallorosso Gasperini. Ghilardi arriva a Roma per circa 10 milioni di euro mentre la Roma ha battuto la concorrenza di diversi club per arrivare a Wesley, che dovrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro più bonus.

Non c’è ancora la fumata bianca definitiva ma le parti sono ormai vicinissime e c’è un accordo totale tra le parti. Si allontana invece Paixao, finito nel mirino del Leeds e del Nottingham Forrest, pronto ad offrire circa 30 milioni di euro per il suo cartellino e sembra quindi allontanarsi invece dai radar del club giallorosso.

Calciomercato Roma, occhio anche alle possibili uscite

Il calciomercato Roma ha visto i giallorossi investire in diversi reparti ma va sottolineato che prima di comprare ora servono anche delle uscite e il club deve liberarsi di quei profili che ormai non fanno parte più del progetto, basti pensare ad esempio al terzino arabo Abdulhamid, giocatore ormai in uscita.

La Roma valuta di cedere Abdulhamid in prestito ed occhio ad un possibile addio anche in serie A con l’opzione Pisa o anche in estrema ratio l’addio all’estero, ma il club non vorrebbe liberarsi a titolo definitivo. Se l’attacco sembra ormai fatto diversa è la situazione a centrocampo dove Gasperini vorrebbe un altro rinforzo, un jolly che potrebbe ricoprire più ruoli e valuta alcuni profili.ù

In pole per la Roma c’è il centrocampista Elijf Elmas, reduce dall’esperienza al Torino e tornato al Lipsia. Il giocatore può arrivare in prestito con diritto di riscatto mentre da valutare la situazione di Baldanzi che continua a chiedere più spazio ed è un profilo che ha molto mercato, piace in particolare a Fiorentina e Torino.