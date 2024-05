Calciomercato Roma News/ Due strade per il gioiellino Golic, qualche dubbio su Dybala (30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL DIFENSORE È IN CASA?

Le strategie del calciomercato Roma sono ancora in divenire: Daniele De Rossi ha tracciato qualche linea, ma si è appena insidiato il nuovo direttore sportivo e soprattutto bisogna capire in che modo far fronte alle limitazioni Uegfa, cosa che impone di vendere prima di acquistare, provare a fare qualche plusvalenza e magari abbassare il monte ingaggi. Anche per questo la Roma può guardare in casa propria: il vivaio è da sempre una fucina di talenti e negli ultimi tempi ha visto sbocciare il classe 2006 Lovro Golic: difensore centrale, grande protagonista nella semifinale playoff che i giallorossi hanno vinto in rimonta contro la Lazio, con lo sloveno a segnare il temporaneo 1-1.

È un ragazzo che la Roma aveva pagato 200 mila euro due anni fa, facendolo giocare nella sua Under 17 fino a portarlo in Primavera: secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ci sarebbero due squadre tedesche fortemente interessate. A questo punto quindi le strade del calciomercato Roma diventano due: la prima è quella di fare cassa e plusvalenza con un gioiellino che potrebbe aiutare a rimanere nei parametri della Uefa, la seconda è quella di promuovere Golic in prima squadra e dargli già responsabilità, magari non da titolare ma come rincalzo, di fatto lo sloveno prenderebbe il posto di Dean Huijsen che dopo il prestito tornerà alla Juventus. Vedremo…

RIVOLUZIONE IN ATTACCO

Sarà poi, presumibilmente, la rivoluzione in attacco che interesserà il calciomercato Roma. Fino a qualche tempo fa si era parlato di una sorta di ballottaggio tra Romelu Lukaku e Tammy Abraham, con l’inglese destinato a rimanere per una questione economica ma anche di campo, visto che dopo il lungo stop per infortunio aveva dato buone risposte al rientro. Invece oggi la sensazione, almeno stando a quanto filtra, è che anche Abraham potrebbe partire; oppure, in alternativa, venire confermato nella rosa della Roma ma non come centravanti titolare, perché comunque si trascina ancora qualche dubbio relativo all’integrità fisica.

Per lo stesso motivo non è saldissima nemmeno la posizione di Paulo Dybala: la Joya chiaramente non si discute, ma dal prossimo anno guadagnerà 8 milioni di euro e la società sta valutando se sia uno stipendio adeguato a un calciatore fortissimo e dal talento sconfinato, ma anche soggetto a parecchi guai fisici che gli fanno saltare qualche partita di troppo. Il piano della Roma, si legge, sarebbe quello di convincere Dybala a spalmare lo stipendio su più annualità; in caso di fumata grigia nella trattativa però i giallorossi potrebbero anche trovarsi costretti a vendere l’argentino, certamente ci sarebbe un bel tesoretto in arrivo nelle casse ma De Rossi aveva chiesto che il livello tecnico della squadra fosse aumentato…











