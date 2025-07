Calciomercato Roma news, Gasperini vuole un rinforzo per reparto

Il calciomercato Roma fatica ad entrare nel vivo, la società vuole accontentare il nuovo allenatore Giampiero Gasperini ma allo stesso tempo deve fare i conti con il Fairplay finanziario e per questo ogni trattativa va a grande rilento. Sono arrivate delle cessioni ma nessuna particolarmente onerosa e quindi fare cassa è tutt’altro che semplice.

Calciomercato Roma News/ Dialoghi continui per la punta dalla Premier e l'esterno brasiliano (11 luglio 2025)

Il club ha comunicato gli addii di Paredes e di Shomurodov, quest’ultimo in prestito in Turchia e ora la società vuole accontentare l’allenatore. L’obiettivo numero uno per l’attacco è Rasmus Hojlund e il giocatore sarebbe aperto al ritorno in Italia dal suo ex allenatore ma serve trovare un accordo sulla formula e non è semplice, anzi.

Calciomercato Roma News/ Spazio alle cessioni: un attaccante saluta dopo 4 anni (oggi 10 luglio 2025)

Il Manchester United valuta un addio solo a titolo definitivo mentre la Roma ha lo stesso problema dell’Inter, voleva solo un prestito – anche oneroso – con diritto di riscatto e quindi le parti sono al momento davvero lontanissime. Per questo occhio a questa situazione e sicuramente bisognerà avere pazienza, magari attendere anche il mese di Agosto, non il massimo però per Gasperini.

Calciomercato Roma news, si guarda in Brasile

Il calciomercato Roma vede Gasperini chiedere un rinforzo per reparto e il club giallorosso continua la ricerca dell’esterno offensivo Wesley per cui continuano a chiedere 25 milioni di euro. Una situazione abbastanza problematica e quindi sarà difficile trovare un accordo, ma occhio anche a qualche cessione.

Calciomercato Roma News/ Gasperini chiede Mavropanos, lo United apre per Hojlund (10 luglio 2025)

Il club potrebbe decidere di sacrificare Paulo Dybala il cui futuro è tutt’altro che certo e su di lui ci sono anche club arabi. Il club giallorosso valuta un colpo a centrocampo e un nome che intriga particolarmente è quello del centrocampista colombiano del Palmeiras Rios, giocatore apprezzato anche dall’Inter e che il club brasiliano valuta circa 30 milioni di euro.

Il giocatore però è anche nel mirino dell’Al Hilal di Simone Inzaghi ed è un profilo che piace e quindi c’è dura concorrenza. In uscita c’è da registrare la cessione di Solbakken che dopo il prestito di Empoli sembra pronto all’addio definitivo, stavolta ci sono Bodo Glimt e Rosenborg sulle sue tracce.