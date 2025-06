CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VIA LE FEE E SVILAR PUO’ RESTARE

Il calciomercato Roma sta procedendo a passi spediti in attesa dell’annuncio ufficiale da parte della società riguardo alla posizione di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della prima squadra. Nella giornata di ieri è infatti arrivata la notizia del passaggio di Enzo Le Fée al Sunderland per una cifra che si aggira intorno ai 23 milioni di euro e la modalità è quella del trasferimento a titolo definitivo tramite un comunicato pubblicato sul sito del club biancorosso. I giallorossi hanno confermato il tutto anche via social ed il venticinquenne francese continuerà così a giocare per quattro anni con la squadra che lo aveva voluto in prestito già dallo scorso gennaio dopo appena dieci presenze totali coi capitolini.

Chi non sembra invece destinato a fare le valigie tanto presto è Mile Svilar, in scadenza di contratto a giugno del 2027. Il direttore sportivo romanista Florent Ghisolfi, interpellato dal Corriere dello Sport, riguardo all’estremo difensore ha spiegato l’intenzione della società di puntare ancora a lungo su di lui, il quale viene considerato dal dirigente come il futuro della Roma, almeno se si parla della porta. Le parti devono ancora definire l’intesa per un rinnovo dopo la richiesta da 4 milioni di euro a stagione formulata dal venticinquenne serbo nato in Belgio mentre Milan, Inter e Chelsea rimangono attenti all’evolversi della situazione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ANCHE IL BOURNEMOUTH SU LUCUMI’

Uno dei reparti in cui il calciomercato Roma cercherà di migliorare l’organico è senza dubbio quello arretrato. Nell’elenco dei giocatori seguiti dai giallorossi per migliorarsi nelle retrovie spicca in particolare il profilo di Jhon Lucumì, ventiseienne colombiano sotto contratto con il Bologna fino al termine della prossima stagione e quindi non prima del 30 giugno 2026. In Emilia-Romagna dall’agosto del 2022, il centrale ex Genk ha saputo fare la differenza con i rossoblu nell’ultimo paio di annate racimolando ben 44 presenze, impreziosite da una rete e da un assist, in quella appena terminata.

Il rendimento offerto in campo con la maglia dei Felsinei addosso ha però attirato su Lucumì l’attenzione non solo della Roma ma anche di altri club e ci sarebbe una squadra in particolare davvero interessata ad aggiudicarselo, ovvero il Bournemouth. Capace di finire al nono posto in Premier League, la compagine rossonera vuole puntare ancora più in alto e per farlo sarebbe dispostata a sborsare addirittura 15 milioni di euro così da convincere il Bologna a cedere loro il cartellino del classe 1998. A questa cifra andrebbero poi aggiunti pure degli ulteriori bonus.