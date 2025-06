CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OSTACOLO BOLOGNA PER RASPADORI

Il calciomercato Roma sarà mirato a potenziare l’organico accontentando eventuali richieste del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. L’ex tecnico dell’Atalanta sarà annunciato in maniera ufficiale nelle prossime ore e nel frattempo non mancano i nomi riguardanti eventuali rinforzi a lui graditi per affrontare al meglio la nuova avventura nella Capitale. Un elemento che potrebbe fare al caso del Gasp è senz’altro Giacomo Raspadori, sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno del 2028. Reduce da due Scudetti vinti in tre anni con gli azzurri, Jack piaceva già a Gasperini quando quest’ultimo si trovava a Bergamo, dove lo avrebbe accolto a braccia aperte.

C’è però un ostacolo importante da superare per la Roma se vorrà davvero mettere le mani su Raspadori nel corso di quest’estate. Il Napoli sarebbe infatti interessato ad accaparrarsi Dan Ndoye dal Bologna e nella trattativa i rossoblu potrebbero richiedere non solo denaro ma anche una contropartita come lo stesso ex Sassuolo. Decisiva a questo punto sarebbe pure la volontà dello stesso Raspadori, il quale rimarrebbe al Napoli senza problemi nel caso in cui ricevesse certezze in merito al suo impiego in campo durante la prossima annata calcistica.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA SITUAZIONE DI PAREDES E SVILAR

Ci sono due situazioni che stanno tenendo banco se si parla del calciomercato Roma. Una di queste è il rinnovo di Mile Svilar, portiere belga naturalizzato serbo il cui contratto con i capitolini scadrà nel giugno del 2027 e che sarebbe finito nel mirino del Milan se i rossoneri dovessero realmente cedere Mike Maignan al Chelsea. L’offerta da 1,9 milioni di euro a stagione sarebe stata respinta dal calciatore insieme al suo entourage e ci vorranno quasi sicuramente almeno altri due milioni in più se vorranno davvero convincerlo a rimanere.

Un altro calciatore che sembra poter lasciare i giallorossi almeno secondo i rumors delle scorse settimane è Leandro Paredes, ormai da diverso tempo accostato al Boca Juniors. L’argentino potrebbe dunque salutare la Roma per tornare a giocare nella squadra in cui è cresciuto sin dal settore giovanile e che le ha anche permesso di esordire nel calcio professionistico. Intervistato in esclusiva da Telefe, il trentenne ha conformato l’esistenza di una clausola per la quale si potrebbe liberare dal club attuale di appartenenza solo nel caso in cui venga tesserato di nuovo dal Boca. Al contempo però l’ex juventino ha tentato di dribblare l’argomento sottolineando di non voler illudere i tifosi degli Xeneizes e facendo anche probabilmente intendere di non pensare di lasciare l’Europa tanto presto.