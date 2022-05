Calciomercato Roma news/ Piace Nicolò Rovella a centrocampo (ultime notizie)

Calciomercato Roma, piace Rovella della Juventus

La Roma cerca un centrocampista di qualità nella prossima sessione di calciomercato estivo, considerato il poco feeling sbocciato tra Jordan Veretout e Josè Mourinho. Il profilo di Nicolò Rovella, calciatore del Genoa ma di proprietà della Juve, piace molto sia a Pinto sia al tecnico portoghese. Secondo il Corriere di Torino, il classe 2001 tornerà nel capoluogo piemontese questa estate ma potrebbe essere subito in vendita, a causa dell’esplosione improvvisa di Fabio Miretti, autore di straordinarie prestazioni nelle ultime giornate di campionato, ed all’ottima stagione disputata da Nicolò Fagioli con la Cremonese.

L’ostacolo tra Rovella e la società giallorossa sarebbero proprio le intenzioni della Juventus: i bianconeri non hanno intenzione di cedere il centrocampista per una somma di denaro, bensì vorrebbero inserirlo come contropartita tecnica per abbassare il prezzo di obiettivi come Zaniolo. Sul gioiellino dell’under 21 italiana ci sarebbe anche la Lazio, ma il presidente biancoceleste Claudio Lotito non ha intenzione di inserire l’obiettivo bianconero Sergej Milinkovic-Savic nella trattativa. A Trigoria si studia la formula del prestito con diritto di riscatto per convincere Cherubini e Arrivabene.

La Roma ha intenzione di regalare a Mourinho un top player nel prossimo calciomercato, ed il nome più caldo non può non essere quello di Paulo Dybala. L’argentino, come sappiamo, non vestirà più la maglia della Juventus la prossima stagione a causa del mancato rinnovo di contratto. Sull’ex numero 10 bianconero l’Inter è in pressing ormai da mesi e sembra avere un enorme vantaggio su tutte le contendenti, ma negli ultimi giorni i giallorossi hanno fatto passi avanti e secondo Cesar Luis Merlo, giornalista del portale sudamericano TyC Sports, avrebbero presentato un’offerta ufficiale all’entourage del calciatore.

Anche Francesco Totti, bandiera e leggenda del club capitolino, ha parlato a lungo di Dybala in questo periodo e lo ha addirittura incontrato. L’ex capitano giallorosso ha dichiarato di voler convincere la Joya a sposare il progetto romanista, offrendogli anche la storica numero 10. Il fantasista, che già ha indossato la maglia di Del Piero a Torino, potrebbe rimanere affascinato dall’omaggio proposto dal “Pupone” ed accettare di buon grado la sfida. Il nodo principale da sciogliere, ovviamente, è legato all’ingaggio, ma Pinto e la dirigenza della Roma potrebbero arrotondare l’offerta con sostanziosi bonus.











