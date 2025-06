Calciomercato Roma News, un nuovo attacco per Gasperini

Il calciomercato Roma ancora deve cominciare ufficialmente ma c’è la netta sensazione che l’avvento di Giampiero Gasperini sulla panchina giallorossa cambierà tante cose. L’ex tecnico di Genoa e soprattutto Atalanta è conosciuto per lavorare con giocatori con determinate caratteristiche e per questo potrebbero esserci importanti novità.

La Roma ripartirà da Mancini e Cristante, giocatore con il quale Gasperini ha lavorato e che conoscono bene il suo modo di giocare. A sorpresa però dovrebbe esserci anche la permanenza di Paulo Dybala, in passato non in grandi rapporti con Gasperini: il giocatore vuole però rilanciarsi e occhio quindi alla permanenza.

Dybala sta benissimo a Roma, vive insieme alla moglie Oriana ed i due si godono l’esperienza nella Capitale. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il giocatore starebbe lavorando alla permanenza e potrebbe esserci il rinnovo spalmando parte del suo ingaggio anche nelle successive stagioni. La Roma a queste condizioni ci pensa seriamente e Dybala vuole restare, come ha confermato nelle ultime dichiarazioni.

Calciomercato Roma News, Gasperini pronto a portare con sè due nerazzurri

Giampiero Gasperini è pronto a rivoluzionare il calciomercato Roma e guarda con attenzione in casa Atalanta. Come riporta la Gazzetta dello Sport il primo nome per rinforzare il reparto offensivo è Gianluca Scamacca, attaccante romano che ha condiviso con Gasp l’esperienza in maglia nerazzurra e tornerebbe volentieri a vivere a Roma.

Scamacca è reduce da due gravi infortuni e in casa Atalanta il titolare è il bomber della Nazionale Mateo Retegui. Il giocatore cosi sarebbe pronto a partire per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro e la Roma ci pensa seriamente. Con lui occhio anche al possibile arrivo di Mario Pasalic, giocatore prediletto di Gasperini e che potrebbe arrivare a Roma a parametro zero.

Il contratto del giocatore scadrà tra meno di 3 settimane ma al momento non ha rinnovato con l’Atalanta e la Roma vorrebbe accontentare Gasperini prendendo un giocatore di esperienza e che conosce piuttosto bene, il tutto a parametro zero. Occhio poi anche al futuro di Paredes in uscita con l’argentino che al momento piace molto al Boca Juniors e il giocatore gradirebbe molto la destinazione.