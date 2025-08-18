Calciomercato Roma News: i giallorossi chiudono l'operazione Leon Bailey con l'Aston Villa, è un prestito oneroso con diritto di riscatto a 22 milioni.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: BAILEY IN CHIUSURA

È fatta l’operazione del calciomercato Roma, della quale avevamo parlato in precedenza, che riguarda Leon Bailey: lo riporta Fabrizio Romano, e dunque possiamo essere certi che adesso siamo davvero in chiusura, come del resto anche Unai Emery aveva indirettamente rivelato lo scorso weekend.

L’allenatore dell’Aston Villa aveva commentato l’esclusione di Bailey dai convocati per la partita di Premier League contro il Newcastle rivelando come il calciatore fosse in trattativa con un altro club, e dunque ci fosse l’ipotesi concreta che lasciasse Birmingham; allora però questa società non era stata rivelata.

Ora sappiamo invece che si tratta della Roma: i giallorossi avevano provato il blitz per Jadon Sancho, sul quale è stata sempre forte la Juventus, ma il calciatore inglese ha rifiutato la destinazione giallorossa; così, alla ricerca di un calciatore offensivo di qualità, Gian Piero Gasperini e la società hanno rivolto la loro attenzione su Bailey.

L’affare sembrerebbe fatto sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22. In attesa delle conferme anche sulle cifre, il calciomercato Roma si assicura un calciatore che può dare ancora molto (ha appena compiuto 28 anni) e che andrà rivalutato dopo una stagione difficile.

COME BAILEY PUÒ SERVIRE ALLA ROMA

Leon Bailey sembra essere l’ultima operazione del calciomercato Roma: il giamaicano è un mancino che gioca prevalentemente sull’esterno, prediligendo il piede invertito, e all’Aston Villa si è trasferito nel 2021 dopo quattro anni e mezzo nel Bayer Leverkusen, che aveva scommesso su di lui quando aveva poco più di 19 anni. Un affare perché alla BayArena Bailey ha fatto davvero bene, segnando 39 gol e venendo poi ceduto in Premier League; nell’Aston Villa il suo rendimento è stato raramente positivo ai massimi livelli, se si esclude il campionato 2023-2024 chiuso con 10 gol e la qualificazione in Champions League.

Adesso per lui inizia, almeno se diventerà ufficiale, la nuova avventura con la maglia della Roma: nel calcio moderno di oggi il classe ’97 può essere impiegato come trequartista e, visto che il modulo di Gasperini è il 3-4-2-1, è più che probabile che sia quello il suo utilizzo, a meno che si apra a un 3-4-3 o a un 3-5-2 nel quale il giamaicano potrebbe disimpegnarsi da seconda punta.

Certo, rimane il dettaglio di avere adesso tre calciatori mancini nella rosa, perché Bailey si aggiunge a Paulo Dybala e Matias Soulè; potrebbe nascerne qualche inconveniente tattico, ma se il calciomercato Roma ha puntato su di lui avrà studiato questa operazione anche con il consenso dell’allenatore, noi siamo impazienti di vedere Bailey all’opera.