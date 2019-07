Calciomercato Roma News/ E se Edin Dzeko alla fine rimanesse? (ultime notizie)

La Roma sul calciomercato potrebbe decidere un cambiamento in corsa del tutto inaspettato e cioè quello di trattenere Edin Dzeko. Il bosniaco è ormai da settimane nel mirino dell’Inter che però vorrebbe veder ridimensionate le pretese economiche della squadra giallorossa. Secondo Sky Sport i capitolini stanno studiando un piano per cercare di rendere la situazione ancora più favorevole. L’idea è quella infatti di offrire un rinnovo di contratto al calciatore, visto che ha una scadenza al 2020. Una volta accettato il prolungamento di questo le strade da seguire potrebbero essere due. La prima porterebbe alla cessione dell’ex Manchester City secondo il proprio valore, la seconda invece alla permanenza con ben volere di Paolo Fonseca.

Calciomercato Roma News, il Trabzonspor vuole Schick

Il calciomercato della Roma è bloccato da alcune pesanti cessioni che potrebbero arrivare nelle prossime ore. Tra i nomi in bilico c’è quello di Patrik Schick, acquisto più caro della storia dei capitolini e fino a questo momento mai in grado di entrare in forma. Secondo il Corriere della Sera e Il Messaggero dovrebbero essere diversi i club a interessarsi al ragazzo. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi avrebbe incaricato l’agente Claudio Vigorelli di mediare la cessione del ceco all’estero. Da tempo su Schick ci sono il Bayer Leverkusen e il Borussia Dortmund, di recente a queste si sarebbe aggiunto il Trabzonspor. Al momento però il calciatore ex Sampdoria sarebbe tiepido sull’approdo in Turchia.

