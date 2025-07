Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Intesa raggiunta anche per Ferguson 19 luglio 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL FLAMENGO CERCA UN SOSTITUTO

Il calciomercato Roma è impegnato su più fronti in questo afoso mese di luglio. La compagine di Trigoria aspetta l’arrivo di Neil El Aynoui dal Lens in sera a Fiumicino come nuovo rinforzo per il centrocampo. Il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche di rito nella giornata di domani prima di firmare il nuovo contratto con gli italiani ed il suo arrivo non mette la parola fine ai dialoghi col Palmeiras per Richard Rios sempre in quel settore del campo.

Calciomercato Roma News/ Rios, il Benfica spaventa i giallorossi. Cristante, ipotesi Como (19 luglio 2025)

Oltre a questi due affari, il calciomercato Roma sarebbe in ogni caso vicino anche all’acquisto ufficiale di Wesley, proveniente dal Flamengo. Il terzino brasiliano è il profilo inseguito dalla Roma per la corsia di destra ma le prestazioni offerte in campo al Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti hanno spinto i rossoneri a non svendere tanto facilmente il calciatore.

Calciomercato Roma News/ Rios e Wesley in stand-by, affare fatto per El Aynaoui (18 luglio 2025)

Adesso, secondo quanto emerso nelle scorse ore, la società di Rio de Janeiro avrebbe però accettato l’offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus presentata in questi giorni dal direttore sportivo Massara e dai suoi collaboratori. Per il ventunenne sono pronti 1,5 milioni di euro di stipendio all’anno per le prossime cinque stagioni, e quindi fino al 2030.

Tuttavia, bisognerà aspettare ancora un po’ perchè il Mengao liberi Wesley. Il club rubronegro sta disputando il campionato brasiliano ed ha infatti bisogno di trovare al più presto possibile un sostituto da collocare in pianta stabile al posto del classe 2003. Difficile che il saudita Saud Abdulhamid, in uscita salvo veti futuri da parte del Gasp, venga proposto al Flamengo considerando anche che il terzino destro sembra essere vicino ai francesi del Tolosa.

Calciomercato Roma News/ Ferguson è la priorità in attacco. Rensch resta, sprint Ghilardi (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FERGUSON E’ VICINISSIMO

Non solo manovre sulla corsia se si parla di calciomercato Roma. I dirigenti della società capitolina sono appunto attivissimi in questi giorni ed avrebbero messo a segno anche un altro colpo per l’organico a disposizione di mister Gasperini. Nel reparto offensivo i giallorossi stanno appunto per accogliere Evan Ferguson, proveniente dal Brighton & Hove Albion ed in arrivo la prossima settimana a giudicare dai rumors più recenti.

L’attaccante di nazionalità irlandese dovrebbe sbarcare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto per un’operazione dal valore complessivo di 40 milioni di euro. Il classe 2004 non ha avuto successo nel prestito al West Ham, dove ha giocato da gennaio al termine della stagione, ma potrebbe offrire un contributo maggiore cominciando l’annata calcistica agli ordini del tecnico piemontese, il quale si è dimostrato molto abile nel far crescere i giovani di talento.