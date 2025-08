Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Abdulhamid in partenza 1 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL SAUDITA VERSO LA LIGUE 1

La Roma continua ad essere grande protagonista anche in questo inizio del mese di agosto specialmente se si parla di calciomercato. I capitolini stanno infatti per completare un’altra cessione dopo che nelle scorse ore hanno chiuso invece un doppio accordo con la Juve Stabia per i trasferimenti di Mattia Mannini, in prestito, e di Pietro Boer, a titolo definitivo, in Campania.

I dirigenti del calciomercato Roma stanno lavorando parecchio anche per accontentare i bisogni del tecnico Gian Piero Gasperini in relazione alla prima squadra, cercando nuovi rinforzi e piazzando quei calciatori che non rientrano nei progetti del piemontese. In quest’ultimo senso si colloca dunque l’imminente partenza di un terzino, ovvero Saud Abdulhamid.

L’esterno originario dell’Arabia Saudita era arrivato dall’Al-Hilal, formazione adesso allenata dall’ex interista Simone Inzaghi, appena un anno fa ma nella Capitale è riuscito a racimolare appena otto apparizioni complessive tra campionato, firmando un assist per i compagni, ed Europa League, riuscendo ad andare a segno all’Olimpico contro lo Sporting Braga.

Le strade della Roma e di Abdulhamid sembrano prendere sempre di più direzioni differenti visto che il classe 1999 sembra essere prossimo al trasferimento al Lens, compagine che i giallorossi affronteranno in amichevole il 2 di agosto. La formula proposta dal calciomercato Roma dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto con un’opzione valevole per il controriscatto. In precedenza Abdulhamid era stato accostato con insistenza pure ad un altro club francese, il Tolosa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GHILARDI IN ARRIVO

Per un esterno in uscita, la difesa della Roma sembra potersi invece rafforzare con l’arrivo di un nuovo centrale in difesa. In questa finestra di calciomercato estivo la società dei Friedkin sta appunto mettendo le mani su Daniele Ghilardi, in arrivo dall’Hellas Verona. La trattativa per il ventiduenne pare essere stata portata a termine dalle varie parti in causa nelle scorse ore ed il calciatore è atteso nella Capitale già nella giornata di venerdì 1 agosto.

Il classe 2003 nato a Lucca potrebbe dunque già prendere parte all’amichevole di sabato 2 agosto che la Roma disputerà contro il Lens. I capitolini stanno versando un totale di 10,5 milioni di euro nelle casse dei gialloblu divisi fra i 2,5 milioni per il prestito oneroso immediato e gli 8 milioni pattuiti per il riscatto obbligatorio. L’ex Nazionale Under 21 dovrebbe svolgere a breve le visite mediche e poi firmare il nuovo contratto.