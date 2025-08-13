Calciomercato Roma news: l'attaccante portoghese preferirebbe trasferirsi in Bundesliga. Il calcio arabo tenta l'ivoriano Ndicka (13 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SILVA VOTA BUNDES

Il calciomercato Roma sembra delinearsi verso Krstovic come prossimo attaccante in rosa. Il calciatore del Lecce è ormai ad un passo dai capitolini, ripercorrendo le orme di Mirko Vucinic, anche lui montenegrino e passato dai pugliesi alla Roma.

Gasperini ha già Ferguson in grande spolvero in queste amichevole oltre a Dovbyk, che però potrebbe partire al giusto prezzo. Non ci dobbiamo dimenticare di Fabio Silva come obiettivo, ma probabilmente tra poco diventerà più un ricordo.

Calciomercato Roma News/ Davanti seguito un brasiliano, al lavoro per il rinnovo di Dybala (13 agosto 2025)

Il Wolverhampton aspetta sempre un’offerta da 30 milioni ma secondo Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, il giocatore preferirebbe trasferirsi in Bundesliga piuttosto che in Serie A dunque la pista si complica.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NDICKA IN ARABIA

Il calciomercato Roma potrebbe ancora cedere alcuni dei suoi giocatori. Lorenzo Pellegrini è uno di quelli sulla lista dei cedibili e alla giusta offerta potrebbe partire soprattuto dopo le ultime vicende di mercato giallorosse.

Calciomercato Roma News/ Contatti con la Premier per due giocatori, il costo di Ezzalzouli (12 agosto 2025)

Il calciatore è stato “declassato” dal ruolo di capitano, ma non è stata una scelta punitiva o simile. Semplicemente Gasperini ha adottato il suo consueto metodo per decretare il capitano ovvero partendo da chi ha più presenze nel club.

Facendo una panoramica generale sul calciomercato Roma, l’Arabia Saudita continua a tentare Ndicka mentre per Echevveri non ci sono fin qui notizie positive poiché il Manchester City ha deciso di chiudere ogni tipo di trattativa che non sia prestito secco.