Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Djiku e Cresswell nel mirino 27 luglio 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACCIONO CRESSWELL E DJIKU

Il calciomercato Roma non sembra fermarsi in quest’ultima parte del mese di luglio sia per quanto riguarda le operazioni in uscita che per quelle in entrata. La trattativa con l’Hellas Verona per Daniele Ghilardi sembra potersi concludere positivamente nelle prossime ore ma la probabile partenza di Marash Kumbulla lascia comunque il Gasp ancor di più con gli uomini contati.

Uno dei profili su cui avrebbero messo gli occhi i capitolini per sistemare il reparto arretrato secondo la stampa francese è quello di Alexander Djiku, di proprietà del Fenerbahce. Sotto contratto fino al 2026, il ghanese non avrebbe ancora trovato l’intesa con il club guidato in panchina da José Mourinho per il rinnovo, lasciando quindi aperta la porta ad un eventuale trasferimento.

L’opzione per il rinnovo fino al 2027 non è stata per ora attivata ed il trentenne potrebbe dunque salutare la Turchia dopo che lo scorso anno ha collezionato trentotto apparizioni, impreziosite pure da un gol segnato in Europa League. Un’altra alternativa per il ruolo di difensore centrale è rappresentata da Charlie Cresswell, legato però al Tolosa per altre tre stagioni.

Il ventiduenne ha prolungato il suo rapporto con i francesi a luglio 2024 per poi contribuire al raggiungimento del decimo posto in Ligue 1. Le prestazioni offerte in campo dall’inglese sono state senza dubbio importanti firmando oltretutto quattro gol e due assist in trentaquattro presenze distribuite fra campionato e Coppa di Francia. Se il primo potrebbe arrivare per una decina, o meno, di milioni di euro, il secondo invece potrebbe arrivare a costare anche 25 milioni considerandone l’età.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ECCO WESLEY: IL COMMENTO DEL GASP

Nel frattempo questa mattina è arrivato all’aeroporto di Fiumicino l’esterno brasiliano Wesley, l’ultimo colpo del calciomercato Roma. Il terzino carioca si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà il nuovo contratto fino al 2030 prima di tornare subito in Patria per sistemare alcune questioni burocratiche, compreso il permesso per andare nel Regno Unito ed essere così a disposizione per la seconda parte del ritiro prestagionale romanista. Nelle scorse ore ha parlato di mercato anche il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

Il tecnico piemontese ha sottolineato che l’organico con cui deve lavorare non è affatto completo rispetto alle sue idee. L’ex atalantino in particolare non ha nascosto di continuare a vedere giocatori in partenza ed ha spiegato la difficoltà di dover organizzare una squadra che può contare sulla metà degli elementi di cui avrebbe realmente bisogno. Dopo aver preso il ventunenne dal Flamengo, la dirigenza sta adesso pensando anche al centrocampo avendo messo gli occhi su João Palhinha del Bayern Monaco.