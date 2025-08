Calciomercato Roma News: il club giallorosso è in pressing sul gioiello del Manchester City, l'argentino Claudio Echeverri

Calciomercato Roma concentrato sulla ricerca dell’attaccante in questa fase. Con la settimana che inizia oggi, lunedì 4 agosto 2025, le trattative potrebbero farsi serrate per mettere a disposizione del nuovo mister Gasperini, il giocatore offensivo ricercato. In cima alla lista dei desideri attualmente c’è Claudio Echeverri, il talento della nazionale argentina Under 20, di proprietà del Manchester City. Il 19enne può giocare in tutti i ruoli in attacco, sia sui due esterni quanto in mezzo, dietro la punta centrale, di conseguenza si tratta di un profilo che si sposa alla perfezione con il tipico gioco di Gian Piero Gasperini.

L’operazione è tutt’altro che impossibile, con i Citizens che cederebbero Echeverri in prestito ma la Roma vorrebbe qualche garanzia in più, magari un diritto di riscatto, mentre l’obbligo o la cessione a titolo definitivo resta al momento impraticabile. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il talentuoso albiceleste avrebbe già preso contatti con gli altri due argentini già in rosa in casa Roma, leggasi Paulo Dybala e Matias Soulè, chiaro indizio di come lo stesso gradirebbe giocare all’Olimpico durante la stagione 2025-2026.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BRIZUELA SU ECHEVERRI

Toccherà quindi al dirigente Massara provare a chiudere la trattativa, nel frattempo Daniel Brizuela, che ha lanciato il gioiello nel River Plate, ha incendiato la tifoseria romanista: “E’ un prodigio, lo capì fin da subito, per la Roma sarebbe un’operazione fantastica”. La sua capacità principale è quella di saltare l’uomo con una facilità disarmante, ma non solo, tenendo conto anche dello straordinario gol su punizione con il City durante il recente Mondiale per club. Se poi ci mettiamo il fatto che ha solo 19 anni, la ricetta per un possibile craque è servita.

Secondo il Corriere dello Sport il ragazzo avrebbe già comunicato le sue intenzioni di trasferirsi a Roma, parlando con la dirigenza del Manchester City dopo un vis a vis con il suo agente. Lo “dimostra” anche un commento lasciato da Echeverri sulla pagina Instagram di Soulè, quel “top amico” che secondo i tifosi della Lupa rappresenta un chiaro indizio circa la possibilità che si possa chiudere in fretta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GLI ALTRI NOMI SUL TACCUINO DI MASSARA

In attesa di novità la dirigenza giallorossa valuta delle alternative, a cominciare da Fabio Silva degli inglesi del Wolverhampton, altro giocatore polivalente in attacco, senza dimenticarsi di Nene Dorgeles, reduce da una stagione condita da 15 gol nel Salisburgo, e altro funambolo del pallone. Per quest’ultimo servono 20 milioni di euro e gli austriaci hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, formula che alla Roma andrebbe benissimo.

Attenzione infine a Enciso, altro calciatore che gioca in Premier, fra le file del Brighton, e società con cui la Roma ha già chiuso l’affare Ferguson. Da segnalare le operazioni in uscita, leggasi Saud al Lens in prestito di riscatto da 2,5 milioni di euro e Solbakken al Nordsjaelland, che lascia definitivamente la Roma in cambio di un assegno da un milione di euro.