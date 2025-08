Il calciomercato Roma vede i giallorossi molto attivi per rinforzare il reparto offensivo. Per comprare però servono anche alcuni giocatori in uscita.

Calciomercato Roma news, si lavora su vari profili in entrata

Il calciomercato Roma vive al momento una fase di momentaneo stallo con il tecnico Giampiero Gasperini che continua a chiede rinforzi il prima possibile, specialmente nel reparto offensivo. La società sta lavorando, anche mediante formule fantasiose e si vuole chiudere per l’esterno offensivo, un giocatore ritenuto fondamentale per l’ex allenatore dell’Atalanta.

Il primo nome sulla lista del club giallorosso è Claudio Echeverry, giovane talento di proprietà del Manchester City e considerato tra i migliori giovani profili del Sudamerica. Il giocatore è il primo nome sulla lista di Gasperini e Massara ma il problema è che il club inglese apre solo al prestito secco e non ad altre formule mentre la società Roma non vuole valorizzare elementi di altri club.

Su Echeverry c’è anche il Girona, pronto a prenderlo in prestito secco ma li è il giocatore che non è molto convinto. La Roma però studia anche alternative e tra queste c’è il giovane del Salisburgo Dorgeles, profilo molto interessante e l’obiettivo anche qui sarebbe scorgere un prestito con diritto di riscatto. Si lavora per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Roma news, spunta un nome nuovo per l’attacco

Il calciomercato Roma è senza dubbio legato al reparto offensivo e il club vorrebbe un esterno offensivo ed un attaccante. Nelle ultime ore il club giallorosso ha messo nel mirino l’attaccante del Lecce Santiago Pierotti e come riporta Sky Sport la Roma ha fatto un importante sondaggio ed ha chiesto informazioni riguardo il suo cartellino.

Ma oltre a Pierotti il club capitolino guarda sempre in casa Lecce e piace molto Krstovic, bomber che il club pugliese valuta circa 25 milioni di euro. Il giocatore può arrivare ma solo in caso di cessione di Dovbyk con il giocatore ucraino che ha qualche interessamento e può partire tra Liga e Bundesliga. Ma non è l’unica cessione che i giallorossi valutano.

Un giocatore in uscita è Lorenzo Pellegrini con l’ex capitano giallorosso che non è più fondamentale nelle idee dell’allenatore e per una buona offerta può partire. Anche Bryan Cristante in caso di offerte può partire, occhio quindi ai possibili affari e la Roma potrebbe cedere qualche giocatore e portare poi cosi l’attaccante.