CALCIOMERCATO ROMA, IDEA A CENTROCAMPO

Il calciomercato Roma vuole rinforzare la propria rosa, proiettandosi nella prossima stagione come una delle pretendenti ad un posto in Champions League. L’arrivo di Gian Piero Gasperini è stato un forte segnale della società.

I Friedkin, dopo il confronto con Ranieri, hanno fatto il possibile per portare l’ex Atalanta nella Capitale, assicurandosi uno dei tecnici migliori nel panorama europeo. Ora però servono nuove pedine per lo scacchiere tattico dell’allenatore.

Sono stati fatti un’infinità di nomi in orbita Roma, ma alcun sono situazioni concrete e interessanti, capaci di fare il salto di qualità rispetto alla passata annata. Tra questi C’è El Aynaoui, centrocampista 24enne del Lens.

Il calciatore si sta avvicinando ai giallorossi poiché i contatti tra le parti procedono spediti. Il nativo di Nancy, squadra con cui ha giocato ad inizio carriera, El Aynaoui ha giocato 56 partite con i giallorossi di Francia in carriera.

CALCIOMERCATO ROMA, FERGUSON IN VANTAGGIO

Il calciomercato Roma è sempre alla ricerca di un attaccante. Ormai non è un segreto che Artem Dovbyk non rispecchi il centravanti cercato da Gasperini ed è per questo che l’ex Girona potrebbe essere ceduto in questa sessione estiva.

Al suo posto è già partito il toto nome con alcuni profili attenzionati come possibili sostituti dell’ucraino. Tra questi c’è Evan Ferguson, attaccante del Brighton: la società ha accettato il prestito mentre l’irlandese si è preso del tempo per pensarci.

Occhio di riguardo anche per la pista Hojlund poiché il Manchester United, consapevole che non ci saranno offerte a titolo definitivo, sta pensato di aprire al prestito e per i giallorossi sarebbe un’occasione importante da sfruttare.