Calciomercato Roma news: l'attaccante paraguaiano è in scadenza col Brighton Il maliano invece costa 20 milioni dal Salisburgo (3 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ALTRO COLPO DAL BRIGHTON

Il calciomercato Roma continua a seguire le richieste di Gian Piero Gasperini per migliorare la rosa. Ora la priorità dei giallorossi, dopo aver chiuso il colpo Ghilardi in difesa, è quella di rinforzare il reparto offensivo dietro a Ferguson.

Nel calderone di nomi sul taccuino dei dirigente giallorossi spunta quello di Enciso. Il calciatore del Brighton di nazionalità paraguaiana ha passato l’ultima stagione in prestito all’Ipswich e il suo contratto va in scadenza a giugno 2026.

Calciomercato Roma News/ Ufficiale Ghilardi, il punto su Echeverri e Solbakken (2 agosto 2025)

Gasperini lo aveva già adocchiato a Bergamo e voleva portarlo all’Atalanta. Le squadre cambiano, ma a quanto pare non gli obiettivi. Staremo a vedere se la Roma affonderà il colpo per il trequartista oppure se cambieranno le carte in tavola.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SOLBAKKEN IN DANIMARCA

Il calciomercato Roma insegue anche Nene Dorgeles. Il 22enne del Salisbrugo del Mali è il prototipo dell’esterno moderno: veloce, esplosivo, bravo a dribblare e sotto porta. Per strapparlo agli austriaci servono 20 milioni di euro.

Calciomercato Roma News/ Dovbyk ed Hermoso in uscita, si cerca un trequartista (1 Agosto 2025)

Per quanto riguarda le cessioni, Solbakken è vicino ad accettare la proposta del Nordjælland. L’addio dell’attaccante, secondo Tipsbaldets, porterà 1 milione di euro nelle casse del club giallorosso e un contratto fino al 2029 al giocatore.

In attacco prosegue il testa a testa con il Milan per Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino è ormai ai titoli di coda con il Lecce e i capitolini potrebbe approfittare del focus dei rossoneri per Vlahovic per sferrare il colpo decisivo.