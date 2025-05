CALCIOMERCATO ROMA NEWS: TRE NOMI DA TENERE D’OCCHIO

Almeno per ora, il calciomercato Roma “risente” del non avere ancora individuato il nuovo allenatore: almeno secondo quanto sappiamo, perché la realtà potrebbe essere ben diversa. A proposito di questo, bisogna provare a ragionare non tanto di fantasia quanto di “possibilità”, e seguire ad esempio la pista di cui abbiamo parlato in precedenza, quella che vorrebbe Nuno Espirito Santo come prossimo tecnico della squadra giallorossa. Concreta o meno che sia la pista, è inevitabile pensare che il portoghese chiederebbe qualche calciatore attualmente nella rosa del Nottingham Forest; qualora abbia trattato o stia trattando con i Friedkin e Claudio Ranieri, qualche nome sarebbe già emerso.

Il primo che ci sentiamo di fare è quello di Nikola Milenkovic: ben sette stagioni nella Fiorentina lo rendono esperto della nostra Serie A, prima di trasferirsi a Nottingham il serbo era richiesto da molte squadre di casa nostra e potrebbe vedere di buon occhio un ritorno nel campionato italiano. Questa, diciamo, sarebbe l’operazione maggiormente “percorribile” appunto per il passato del calciatore, ma possono essercene altre. Un esempio? Sicuramente Anthony Elanga: classe 2002 ma già “veterano” per essere stato lanciato giovanissimo nel Manchester United (ha esordito a 19 anni appena compiuti), origini camerunesi ma passaporto svedese, un’ala vecchio stampo dotata di velocità e che sa vedere la porta, quest’anno 6 gol ma soprattutto 11 assist in Premier League giocando anche e soprattutto come seconda punta.

IL TERZO NOME DAL FOREST

Dunque versatilità che potrebbe servire anche se, bisogna dirlo, il prezzo è abbastanza elevato (35 milioni di euro) ma la possibilità di giocare in una società importante e di avere un ruolo di primo piano potrebbe essere un incentivo. Il terzo nome che ci sentiamo di spendere è quello di Elliot Anderson: anche lui nato nel 2002, titolare quasi inamovibile in mezzo al campo ((32 partite di campionato giocate dal primo minuto), si tratta di una mezzala che potrebbe consentire di aggiungere qualità e interdizione nel settore nevralgico del campo.

Aveva iniziato la trafila delle nazionali con la Scozia, poi ha scelto l’Inghilterra: al momento ha messo insieme 6 presenze con la Under 21 dei tre leoni, in Premier League invece ha accumulato 80 presenze totali giocando in precedenza con il Newcastle, il club nel quale è cresciuto. Certamente, come abbiamo già anticipato, si tratta di calciatori che potrebbero tornare buoni in sede di calciomercato qualora davvero Nuno Espirito Santo si dovesse legare alla Roma, in ogni caso in termini generali sono comunque elementi, soprattutto Elanga, che potrebbero dare una bella mano a una squadra come quella giallorossa.

