Calciomercato Roma news: l'attaccante portoghese andrebbe a sostituire Dovbyk, prossimo alla cessione dopo le parole di Gasperini (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, PIACE MOLTO FABIO SILVA

Il calciomercato Roma cerca la svolta per l’attacco. Nella Capitale è già scoppiato la Ferguson-mania mentre Dovbyk, dopo le parole forti di Gasperini nei suoi confronti, sta vivendo questi giorni da separato in casa con i giallorossi.

A questo punto i giallorossi stanno cercando qualcuno che possa prendere numericamente il posto dell’ex Girona, arrivato ricordiamo a Roma come capocannoniere del campionato spagnolo. Il primo nome sulla lista è Fabio Silva.

Il Wolverhampton aveva speso 40 milioni nel 2020 per strapparlo al Porto e alla concorrenza europea, ma adesso il suo valore si è abbassato. I Lupi d’Inghilterra vorrebbe un cessione a titolo definitivo mentre la Roma ha proposto un prestito con diritto di riscatto, avviando già i contatti con l’agente.

CALCIOMERCATO ROMA, KUMBULLA-ATALANTA

Il calciomercato Roma deve però anche cedere per trovare qualche entrata bonus e naturalmente sfoltire una rosa ampia. L’Arabia Saudita ha messo nel mirino Ndicka e Koné, ma i giallorossi hanno subito messo le cose in chiaro.

Per il difensore, preso a parametro zero dal Francoforte, i capitolini vogliono 40 milioni di euro mentre Koné è a tutti gli effetti un incedibile: Gasperini punta tantissimo sul centrocampista ed è da escludere una sua partenza.

Kumbulla invece andrà via e su di lui c’è forte l’Atalanta di Juric che vorrebbe migliorare il reparto arretrato con l’innesto dell’albanese. Per Pellegrini ci sono ancora forti dubbi tra la permanenza e una cessione a cifre importanti.