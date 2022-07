CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Felix per arrivare a Zaha, il punto su Zaniolo e Dybala

Calciomercato Roma news, la situazione di Zaniolo e Dybala

Il calciomercato estivo potrebbe regalare un nuovo importante giocatore alla Roma che però rischia anche di perdere uno dei suoi talenti. Stiamo parlando di Paulo Dybala e di Nicolò Zaniolo, il cui futuro rimane in bilico anche a causa dell’interesse mostrato dalla Juventus da ormai diverse settimane. L’attaccante argentino è svincolato dal primo di luglio non avendo rinnovato il contratto con i bianconeri ed ora il gm Pinto avrebbe incontrato il suo entourage per provare a tesserarlo nonostante la concorrenza di Inter, Milan e Napoli.

Dybala alla Roma?/ Calciomercato, primo incontro tra il gm Tiago Pinto e l'entourage

Il giocatore della Nazionale italiana è invece diviso a metà tra il trasferimento a Torino, dove lo accoglierebbero a braccia aperte, ed il rinnovo con i capitolini, che non vorrebbero certo cederlo ad una rivale. La richiesta da 50 milioni di euro sarebbe ritenuta eccessiva dalla Juventus che punterebbe ad offrire non più di 45 milioni di euro bonus compresi divisi tra prestito oneroso e riscatto, magari da saltare in più rate. La situazione rimane incerta dopo che il calciatore non è stato impiegato nel primo test amichevole con il Trastevere e gli scenari possibili sono diversi.

Calciomercato Roma News/ Concorrenza per Joan Ruiz, Celik si presenta: "Grande club"

Calciomercato Roma news, Zaha per Felix al Crystal Palace

In casa Roma si ragiona sull’attacco in questi frenetici giorni di calciomercato a prescindere dalla permanenza o meno di Zaniolo nella Capitale. I giallorossi avrebbero infatti messo nel mirino Wilfried Zaha per sistemare il reparto avanzato ma in queste ore il Crystal Palace, squadra prorietaria del calciatore, avrebbe messo gli occhi su Felix. Quest’ultimo, come raccontato da Gianlucadimarzio.com, ha rinnovato fino al giugno del 2026 e potrebbe finire nella trattativa per portare Zaha in Italia visto che i londinesi sarebbero disposti a spendere 10/12 milioni di euro per aggiudicarselo.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ultimatum per Frattesi, Lucas Torreira: "Ammiro Mourinho"

© RIPRODUZIONE RISERVATA