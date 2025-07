Calciomercato Roma News: il centravanti irlandese del Brighton si unirà ai giallorossi per rinforzare il reparto offensivo di Gasperini (20 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ARRIVA FERGUSON

Il calciomercato Roma ha trovato l’accordo con il nuovo numero nove di Gian Piero Gasperini. Si tratta di Evan Ferguson, centravanti del Brighton e della Nazionale Irlandese, che nei prossimi giorni sbarcherà nella Capitale.

Nei giorni scorsi si stava lavorando sulla formula mentre ora il trasferimento si è definitivo al 100%: prestito con diritto di riscatto intorno ai 40 milioni, in modo tale che la Roma possa prendersi un anno di tempo per valutare l’operato del centravanti.

Il classe 2004 ha messo a referto 80 presenze con la maglia dei Seagulls segnando 17 gol e offrendo 6 assist mentre con la squadra Under 21 ha giocato 39 match con 18 reti e 3 passaggi decisivi. Ora è pronto per l’esperienza in Italia.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IDEA GHILARDI E LAZARO

Il calciomercato Roma non si limita a Ferguson. Infatti l’altro nome nella lista dei desideri di Gasperini è Ghilardi, 22enne in forza al Verona. Filtra parecchio ottimismo nella Capitale con un’operazione che dovrebbe definirsi per una decina di milioni.

Gli scaligeri hanno già perso Coppola, passato al Brighton qualche settimana fa, ma non rinuncerebbe anche a cedere Ghilardi incassando una cifra importante da poi reinvestire negli altri reparti per la prossima stagione gialloblu.

La Roma invece potrebbe passare da Torino per discutere con Urbano Cairo di Lazaro. L’austriaco ex Inter si è ben disimpegnato come esterno sotto la guida di Vanoli e questo potrebbe portarlo a vestire la maglia della Roma.