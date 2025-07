Calciomercato Roma News: il centravanti del Brighton sarebbe molto vicino ai giallorossi. Rivoluzione in difesa tra permanenze e arrivi (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ATTACCANTE DAL BRIGHTON

Il calciomercato Roma è impegnato su più fronti. In primis si sta cercando una soluzione per il ruolo di attaccante e il nome di Evan Ferugson del Brighton è in vetta alla lista dei desideri della società e di Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Leggo, l’intesa tra i giallorossi e i Seagulls potrebbe arrivare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni legato ad alcune condizioni non facilmente realizzabili.

L’idea era quella di far scattare il riscatto a 30 partecipazione tra gol e assist, una cifra molto alta ma che potrebbe essere sufficiente per il Birghton per far partire il proprio attaccante nonostante ci sia già stata la cessione di Joao Pedro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SUPERATO IL BETIS PER GHILARDI

Il calciomercato Roma non si ferma all’attacco. Infatti un’altra situazione interessante da seguire è quella relativa a Ghilardi dell’Hellas Verona: il difensore scaligero è nel mirino del Betis, ma l’ultima offerta dei giallorossi ha superato quella dei biancoverdi di Siviglia.

A proposito di difensori, Gasperini ha fatto capire di non voler rinunciare a Rensch. L’ex Ajax era arrivato per svolgere il ruolo di terzino con doti difensive però potrebbe cambiare ruolo con l’ex tecnico dell’Atalanta spostandosi a fare il braccetto nella difesa a tre.

Insomma, è una Roma attiva che però deve ancora affondare il colpo per i vari obiettivi. Nessuna novità su Rios e Wesley, anche se in entrambi caso c’è da sottolineare quanto i giallorossi si stiano muovendo in maniera importante.