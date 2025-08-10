Calciomercato Roma news: il centrocampista del Benfica è nel mirino dei giallorosso. Sirene tedesche per la punta lusitana (10 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, CONCORRENZA PER FLORENTINO

Il calciomercato Roma sta cercando di portare Florentino Luis dal Benfica. Il centrocampista difensivo portoghese è seguito da diversi club di Premier League, ma ultimamente anche i giallorossi si sono fatti avanti.

A riferirlo è Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, che ha accostato la società capitolina a Florentino. Non sarà un’operazione semplice perché il giocatore oltre ad essere conteso ha anche una valutazione molto alta.

Il classe 1999 ha collezionato 178 presenze con la maglia del Benfica più altre 68 con la squadra B del club lusitano. Oltre alla lunga parentesi portoghese, ci sono state altre due esperienze in prestito ovvero Monaco e Getafe.

CALCIOMERCATO ROMA, BVB SU FABIO SILVA

Il calciomercato Roma spinge forte su Fabio Silva. Il centravanti del Wolverhampton era stato acquistato per 40 milioni dal Porto come un ragazzo prodigio del mondo del calcio, ma fin qui non ha rispettato a pieno le aspettative.

Silva ha avuto vissuto una girandola di prestiti tra Anderlecht, PSV, Rangers e Las Palmas, ma ora potrebbe cambiare definitivamente squadra accasandosi alla Roma con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

I giallorossi devono fare attenzione però al Borussia Dortmund. I gialloneri sarebbero una valida alternativa per il centravanti ai capitolini e hanno già presentato un’offerta da 16 milioni per il calciatore, ma i Wolves prendono tempo.