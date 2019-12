Calciomercato Roma news/ Fonseca freddo su Florenzi: addio più vicino?

Il calciomercato Roma avrà inevitabilmente come tema caldo a gennaio il futuro di Alessandro Florenzi, capitano ma in bilico a causa di un rapporto che non riesce proprio a decollare con Paulo Fonseca, che non lo considera titolare e spesso nemmeno primo cambio dalla panchina. Le presenze stagionali di Florenzi sono state 14 fra campionato ed Europa League, ma da metà ottobre in poi lo spazio per il capitano è drasticamente diminuito, con quattro partite addirittura in panchina per intero più l’ingresso contro l’Inter a un minuto dalla fine. A dire il vero, subito prima di Natale sono arrivate tre presenze da titolare per Florenzi di cui due in Serie A: un segnale di una positiva inversione di tendenza oppure solo un fuoco di paglia? Anche in base a quale sarà la risposta a questa domanda, capiremo il futuro di Florenzi alla Roma.

CALCIOMERCATO ROMA: FONSECA FREDDO SU FLORENZI

A questo proposito, sono naturalmente da annotare le parole di Paulo Fonseca nella lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Dichiarazioni piuttosto fredde da parte dell’allenatore per il suo capitano: “Resta sempre un’opzione tecnica, ma questo vale anche per gli altri giocatori. Io devo pensare solo al bene della Roma. Non posso pensare al fatto se Florenzi giochi o meno in Nazionale, anche se lo comprendo”. Naturalmente questo non può essere il criterio con cui un allenatore stila la formazione, ma è altrettanto chiaro che a meno di sei mesi dall’Europeo anche Florenzi dovrà fare le sue valutazioni. Roberto Mancini lo tiene sempre in grandissima considerazione, ma se giocasse poco da qui a maggio la situazione di Florenzi in ottica azzurra si farebbe assai delicata e le parole piuttosto fredde di Fonseca non inducono a un grande ottimismo. L’allenatore ha ribadito di non avere avuto problemi con il capitano, definito “grandissimo professionista”, chissà se questo basterà ad evitare un doloroso addio…

