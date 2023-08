Calciomercato Roma News/ Frenata per Marcos Leonardo, arriva un altro centrale? (oggi giovedì 17 agosto 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: STALLO PER MARCOS LEONARDO

Sembrava fatta, invece il calciomercato Roma probabilmente non riuscirà a mettere le mani su Marcos Leonardo nel corso di questa sessione estiva. Quantomeno c’è una forte possibilità che sia questo lo scenario: ormai le trattative che la società giallorossa tiene aperte sono due, quella per il giovane brasiliano e quella per Duvan Zapata, perché serve un centravanti e dunque uno dei due parrebbe destinato ad arrivare. A oggi però c’è maggiore fiducia sul colombiano dell’Atalanta, di cui abbiamo parlato ieri: su Marcos Leonardo ha parlato ieri il presidente del Santos che, sulle colonne di A Tribuna, ha detto che l’offerta della Roma (12 milioni più 6 di bonus) è bassa perché questi bonus sono difficilmente raggiungibili e dunque non si arriverebbe ai 18 milioni ipotizzati.

“Se si fosse arrivati a 15 milioni subito, forse avremmo chiuso” la dichiarazione, unita al dubbio circa la volontà della Roma di pagare in 4 rate nel corso di due anni e il desiderio di tenere Marcos Leonardo almeno fino a dicembre. Se non altro il Santos si sta già muovendo per il sostituto, avendolo individuato in Alfredo Morelos (ex Rangers Glasgow) con la suggestione Alexis Sanchez sullo sfondo. Insomma, per il momento l’affare di calciomercato che dovrebbe portare Marcos Leonardo a vestire la maglia giallorossa appare bloccato, ma ci sono ancora le potenzialità per condurlo in porto entro il 31 agosto.

IN ARRIVO UN ALTRO CENTRALE?

Nel frattempo però il calciomercato Roma si interroga anche sulla difesa. Attualmente i centrali a disposizione sono quattro: Marash Kumbulla è ai box per la rottura del crociato e tornerà soltanto nel 2024, ma a quel punto ci sarà una sorta di “sostituzione” nella rosa perché Evan N’Dicka, uno dei nuovi acquisti, dovrà vestire la maglia della Costa d’Avorio per onorare la Coppa D’Africa. Dunque Gianluca Mancini, Chris Smalling, Diego Llorente e appunto N’Dicka: al momento, la Roma inizia la stagione con questi centrali. José Mourinho gioca con la difesa a tre: significa dunque che la coperta è corta, e lo si è visto anche l’anno scorso quando, per alcune partite, Bryan Cristante ha dovuto fare un passo indietro e guidare il reparto difensivo.

Per questo motivo Tiago Pinto è vigile sul calciomercato: l’idea comunque non sarebbe quella di un investimento importante, la strategia di calciomercato che riguarda la difesa centrale comporterà invece il tentativo di inserirsi in un’occasione. Uno svincolato, o magari un elemento ad un prezzo di “saldo” che possa però essere utile come alternativa a quelli che saranno i titolari: questo lo vedremo nelle prossime due settimane, ma certamente la sensazione è che la Roma possa e debba chiudere un colpo per la difesa, così che Mourinho abbia realmente una rosa al completo in ogni reparto.











