CALCIOMERCATO ROMA, IL DOPO KONÉ ARRIVA DALLA SERIE A

Il calciomercato Roma lavora per sostituire Koné. Non c’è nulla di ufficiale circa la cessione del centrocampista, ma i giallorossi vogliono mettere le mani avanti onde evitare spiacevoli sorprese nel caso dovesse avversarsi il suo riferimento all’Inter.

Per questo la società capitolina ha accelerato l’operazione Frendrup del Genoa. Il calciatore è da tempo nel mirino di varie squadre di Serie A, tra cui proprio l’Inter. Ovviamente però se i meneghini prenderanno Koné allora molleranno la presa su Frendrup.

Il classe 2001 ha una valutazione intorno ai 20 milioni, meno di metà di ciò che incasserebbe la Roma con l’addio di Koné, un po’ come ha fatto il Milan con la cessione di Thiaw al Newcastle e l’acquisto di De Winter proprio dallo stesso Genoa.

CALCIOMERCATO ROMA, SANCHO E BAILY PER GASP!

Il calciomercato Roma però non guarda solo al centrocampo, ma anche all’attacco. Gasperini sembra infatti permettere l’addio di un elemento cardine come Koné solamente se parte della cifra investita sarà destinata al reparto offensivo.

Sistemato il centravanti con Ferguson titolare, il problema sopraggiunge alle ali o comunque ai trequartisti, in base se sarà 3-4-3 o 3-4-2-1. Oltre a Jadon Sancho dal Manchester United, i giallorossi vorrebbero affondare anche per Bailey.

Il calciatore è ormai in uscita dall’Aston Villa poiché il suo ciclo con il club di Premier sembra essersi concluso. Il giamaicano, così come Sancho a dire il vero, ha un valutazione intorno ai 20/25 milioni di euro. Staremo a vedere le mosse della Roma.

