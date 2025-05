CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SVILAR RIFIUTA LA PRIMA OFFERTA

Uno dei temi caldi del calciomercato Roma è sicuramente quello del rinnovo di Mile Svilar. Non c’è dubbio alcuno che il portiere sia uno dei grandi protagonisti della cavalcata giallorossa: era stato Daniele De Rossi a lanciarlo, appena arrivato al posto di José Mourinho il nuovo allenatore aveva dato fiducia al serbo arrivato dal Benfica e non aveva esitato nel dargli una maglia da titolare a scapito di Rui Patricio, intoccabile fino a quel momento.

Come risultato, Svilar si è immediatamente rivelato un ottimo interprete del ruolo: ora le big bussano alla porta della Roma che sta provando a trattenerlo, come riporta Tuttosport c’è anche stata una prima offerta per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 ma la fumata al momento è stata grigia.

Gli uomini del calciomercato Roma avrebbe offerto 1,8 milioni di euro più bonus e il prolungamento sino al 2029; pacchetto che evidentemente l’entourage del calciatore ha ritenuto insufficiente, ma la società giallorossa sta già pensando al rilancio sulla base di un ingaggio da 3 milioni (sempre escludendo i bonus) e un contratto che arrivi sino al 2030.

Sembra che uno degli oggetti del contendere sia la volontà dell’agente di inserire una clausola rescissoria a partire dal 2026; da definire in questo caso le cifre, di sicuro la trattativa del calciomercato Roma per il rinnovo di Svilar non sarà immediata per quello che stiamo vedendo, anche perché nel frattempo tante squadre potrebbero bussare alle porte dei giallorossi e provare a cambiare le carte in tavola.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN GIOVANE PER LA FASCIA

Dai rinnovi ai possibili acquisti, il calciomercato Roma ultimamente potrebbe avere messo gli occhi su un giovane che si sta facendo valere in Serie A. Parliamo di un ventunenne, che risponde al nome di Brooke Norton-Cuffy: inglese, nato nel 2004 e cresciuto tra Chelsea e Arsenal, non ha mai avuto la possibilità di esordire con i Gunners ed è andato a fare esperienza nel Championship, facendosi notare nel Millwall e venendo dunque acquistato dal Genoa, dopo essere rientrato formalmente all’Emirates.

Terzino destro che può avanzare il raggio d’azione anche a centrocampo, Patrick Vieira lo ha schierato titolare nelle ultime quattro partite del Grifone, vista anche la salvezza conquistata con largo anticipo, e bisogna dire che Norton-Cuffy ha risposto presente, avendo la possibilità di farsi notare.

La sua avventura potrebbe continuare con il Genoa che gli ha fatto firmare un contratto quinquennale, ma alcune squadre di livello superiore hanno drizzato le antenne perché si tratta di un calciatore molto giovane e con parecchi margini, tra l’altro il prezzo del cartellino potrebbe essere inferiore ai 4 milioni di euro e dunque si tratterebbe di un’occasione, anche e soprattutto per una Roma che sicuramente sulla corsia destra deve fare le sue valutazioni. Qui il discorso dell’allenatore potrebbe influire, ma i giallorossi tutto sommato dovrebbero aver scelto la nuova guida tecnica: il primo acquisto potrebbe essere Norton-Cuffy dal Genoa.