CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SOLET PER LA DIFESA

In questo momento il calciomercato Roma è maggiormente orientato alla ricerca del nuovo allenatore, ma chiaramente la società non vuole farsi trovare impreparata circa il parco calciatori: una delle notizie più fresche è quella del probabile addio di Mats Hummels, la cui unica stagione giallorossa è stata corredata da tante ombre e poche luci, tra infortuni e scarso impiego (anche nelle ultime settimane) il tedesco, campione del mondo nel 2014 e l’anno scorso inserito nella migliore squadra della Champions League, non ha impattato come si sarebbe sperato e dunque potrebbe e dovrebbe già fare le valigie, e il suo addio potrebbe servire anche per svecchiare la rosa e aprire ad un progetto pluriennale.

Sul taccuino del calciomercato Roma c’è Oumar Solet: l’Udinese lo ha acquistato in estate dal Salisburgo ma lo ha fatto sbarcare in Friuli a gennaio, altro colpo di grande lungimiranza da parte di questa società perché Solet, immediatamente titolare con Kosta Runjaic, ha mostrato grande fisicità e valore, ha trovato anche il gol contro l’Inter e ora per lui c’è la fila, almeno per quanto riguarda la Serie A. Si potrebbe profilare una sfida di calciomercato proprio con i nerazzurri: certamente il francese sarebbe un ottimo colpo per la Roma che prima dovrà appunto fargli spazio, dunque Hummels ai saluti e Soulet in arrivo a Trigoria potrebbe essere un intreccio di calciomercato tra qualche settimana, staremo a vedere.

DUE POSSIBILI PARTENZE

L’arrivo di Oumar Solet potrebbe essere importante per il calciomercato Roma anche per un altro motivo: come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, i giallorossi potrebbero vedersi costretti a due sacrifici qualora non dovessero qualificarsi per le coppe europee. Uno dei nomi in partenza sarebbe quello di Evan N’Dicka, che si è rivelato ottimo acquisto: su di lui ci sarebbero squadre di Premier League, identificate al momento in Arsenal e Nottingham Forest, ma si vocifera che anche il Real Madrid possa essere sulle sue tracce, a conferma di quanto N’Dicka sia riuscito a fare un ulteriore step rispetto alle già più che positive stagioni nell’Eintracht, con il quale peraltro ha anche vinto l’Europa League.

L’altro calciatore che potrebbe lasciare la Roma è Mile Svilar, e qui sarebbe un addio più doloroso anche perché trovare un portiere altrettanto affidabile e di talento sarebbe difficile: il serbo (di origine belga), lanciato titolare da Daniele De Rossi, è cresciuto esponenzialmente e infatti ha attirato l’interesse di alcune big. Il Bayern Monaco sta già pensando – non da oggi – al post Manuel Neuer che ha appena compiuto 39 anni, il Chelsea invece potrebbe puntare sulla crescita del danese Filip Jorgensen ma nel frattempo affiancargli un portiere che gli faccia da chioccia, nella rosa dei Blues ci sarebbe anche Robert Sanchez ma lo spagnolo non ha mai davvero convinto, e recentemente è stato anche messo in panchina da Enzo Maresca. Insomma, attenzione alla corsa all’Europa della Roma…