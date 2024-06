CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Gabriel Sara colpo brasiliano? Lo United insidia Dybala (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN COLPO ALLA GHISOLFI

Il calciomercato della Roma vira su un nuovo obiettivo: il neo DS Florent Ghisolfi ha dimostrato forte interesse per l’acquisto di Gabriel Sara, centrocampista brasiliano di 25 anni attualmente al Norwich ed ex San Paolo. Il giocatore piace a diversi club europei, ma secondo le ultime notizie dal Brasile, i giallorossi avrebbero intensificato i loro sforzi per ingaggiarlo e soprattutto per provare a bruciare la folta concorrenza, per riuscire ad avere un mediano versatile in grado di fornire un grande apporto in fase offensiva.

Nella scorsa stagione, Sara ha brillato nella Championship inglese, totalizzando 13 gol e 12 assist, attirando l’interesse di molte squadre, tra cui il Crystal Palace. Il Norwich ora chiede almeno 20 milioni di euro per il suo gioiello. Gabriel Sara ha un contratto fino al 2026, con un’opzione per un ulteriore anno, ma è improbabile che resti al Norwich dopo l’importante stagione vissuta, seppur nella seconda serie inglese: la Roma potrebbe anche provare a giocarsi la carta del prestito oneroso per chiudere la trattativa di calciomercato già nelle prossime settimane.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SIRENE DALLA PREMIER PER DYBALA

Il calciomercato della Roma spera anche nella conferma di Paulo Dybala, per il quale c’è ancora la spada di Damocle della clausola rescissoria che alcuni importanti club potrebbero esercitare. Le prime voci sono arrivate direttamente dall’Argentina un paio di giorni fa, e ora giungono conferme anche dall’Inghilterra: Paulo Dybala interessa al Manchester United. I Red Devils sembrano pronti a pagare la clausola di 12 milioni di euro, che sarà attiva dal primo al 31 luglio, per liberare subito la Joya dalla Roma, a condizione che il giocatore stesso sia d’accordo.

La notizia è stata riportata da una delle più importanti testate inglesi, il Sun, che sottolinea come ten Hag abbia già manifestato alla dirigenza la sua intenzione di portare il gioiello giallorosso al Manchester United. Nonostante il forte interesse, finora nessuno ha contattato né l’entourage del giocatore né direttamente la Roma ma il discorso clausola fa capire che non servirebbe chissà quale trattativa di calciomercato: a luglio se ci sarà l’ok di Dybala, qualsiasi club potrà eventualmente versare i 12 milioni e prendersi la Joya. In quel caso la Roma potrebbe però sferrare l’assalto a Gudmundsson del Genoa.











