Il calciomercato Roma cambia obiettivi in difesa e in attacco con Kostantinos Mavropanos e Rasmus Hojlund in uscita dalla Premier League

Calciomercato Roma News: Rasmus Hojlund vuole tornare da Gasperini

L’obiettivo della dirigenza giallorossa con la presa di Gasperini è tornare in maniera stabile in Champions League ma per farlo c’è bisogno di un apporto dal mercato nella costruzione della nuova rosa che però fino a questo momento non c’è ancora stato visto che nessuna delle trattative che sta venendo intavolata sta avendo riscontro. Il calciomercato Roma deve consegnare al nuovo tecnico una squadra che aggiunga ai giocatori presenti anche lo scorso anno almeno un difensore centrale, un esterno per la fascia destra, un attaccante e un centrocampista, senza contare i possibili sostituti per eventuali cessioni.

Diretta/ Psg Real Madrid (risultato finale 4-0): la chiude Goncalo Ramos! (oggi 9 luglio 2025)

Dopo che le trattative per Mikautadze e per lo scambio tra Dovbyk e Gimenez sembrano essere svanite, la dirigenza della Roma sta aprendo una nuova pista per regalare a Gasperini una punta che rispecchi maggiormente i suoi dettami tattici e possa garantirgli un maggior numero di gol. L’idea è quella di contattare il Manchester United per capire l’apertura per la cessione di Rasmus Hojlund, classe 2003 danese che l’allenatore ha già avuto all’Atalanta e per cui è richiesto un investimento da 40 milioni che i giallorossi vorrebbero spalmare su più anni con un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Verona News/ Per la difesa occhi su Candé, Audero può essere il vice Montipò (9 luglio 2025)

Calciomercato Roma News: Kostantinos Mavropanos l’alternativa a Lucumi

Il calciomercato Roma guarda in Inghilterra anche per il difensore centrale, oggi scade la clausola di John Lucumi del Bologna, il primo obiettivo di Massara ma troppo dispendioso per la società, che porterà i rossoblù ad alzare ulteriormente le richieste per evitare la sua cessione. Per questo la dirigenza si è guardata intorno e ha pensato a Kostantinos Mavropanos, ventisettenne greco del West Ham, come possibile nuovo obiettivo, il prezzo dovrebbe essere intorno i 20 milioni ma Massara spera di riuscire ad abbassare le richieste fino a 15 milioni.

Calciomercato Como News/ In difesa nuova ide Sanchez, Rongier o Perrone per il centrocampo (9 luglio 2025)

Per gli ultimi due ruoli invece la Roma proverà a portare in Italia due talenti del campionato brasiliano che hanno avuto la loro consacrazione durante l’ultimo Mondiale per Club dove hanno stupito anche le squadre e il pubblico europeo che non li conosceva. A rallentare le trattative è sempre la richiesta economica che è molto alta e che farebbe fatica ad incastrarsi con le altre spese senza andare a creare nuovi problemi per il fair play finanziario, il primo giocatore sarebbe il terzino o esterno destro brasiliano Wesley che gioca nel Flamengo, mentre il secondo il centrocampista colombiano del Palmeiras Richard Rios.