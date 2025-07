Calciomercato Roma News: Evan Ferguson si è promesso a Gasperini

Il calciomercato Roma fino a questo momento è stato fermo sia per via dei limiti imposti dal fair play finanziario per cui i giallorossi sono obbligati a cedere prima di poter acquistare sia perché la dirigenza non è riuscita a portare a termine trattative che sembravano in via di chiusura, come quella per l’esterno.

In questi giorni però Massara sembrerebbe essere riuscito a strappare il sì da parte di uno degli obiettivi giallorossi seguito anche da altre squadre, ora si aprirà la trattativa con il club nella speranza che le richieste economiche non siano esagerate e che la volontà del giocatore prevalga.

La trattativa in questione è quella per l’attaccante che dovrebbe andare a mettere in discussione in posto da titolare di Dovbyk o che possa essere un compagno di reparto in un ipotetico attacco a due, la prima richiesta di Gasperini sarà così soddisfatta anche se bisogna ancora vedere a che condizioni per il club.

Evan Ferguson si è lasciato convincere dal tecnico ex Atalanta e sta spingendo per essere ceduto in Italia, il Brighton però chiede almeno 25 milioni che la Roma proverà ad offrire tramite un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto per non intaccare le casse del club in questa sessione di mercato.

Calciomercato Roma News: Charlie Cresswell l’ultima idea di Massara

Un’altra trattativa che sembra a buon punto è quella per Rios ma in questi giorni il calciomercato Roma si sta muovendo per cercare un nuovo difensore centrale da aggiungere alla lista di quelli già disponibili per Gasperini che in questo momento vede solamente Ndicka, Mancini, Kumbulla e Hermoso con Celik che può essere adattato. L’ultimo nome della dirigenza è quello di Charlie Cresswell, classe 2002 inglese di proprietà del Tolosa con un costo intorno ai 20 milioni e cercato ad inizio mercato anche dal Como, la trattativa però è difficile nonostante non sia ancora stata aperta ufficialmente.

Verso la cessione c’è invece Pierluigi Gollini che negli ultimi anni aveva dovuto lasciare l’Atalanta per alcune incomprensioni con il tecnico, Gasperini, ora con il suo arrivo a Roma il portiere potrebbe cambiare nuovamente squadra e cercare di rilanciarsi con la maglia della Cremonese. In grigiorosso avrebbe un posto da titolare assicurato e potrebbe avere un ruolo importante nella lotta salvezza della squadra, il calciatore si trasferirebbe in prestito secco per poi cercare una nuova sistemazione, magari a titolo definitivo, nella prossima stagione dopo un anno da protagonista.