CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SCELTO L’ATTACCANTE

È un discorso già “datato” quello del calciomercato Roma alla ricerca di un attaccante da affiancare (come sostituto) a Artem Dovbyk, così come è già emerso prepotentemente il nome di Evan Ferguson che, arrivano conferme anche in questi giorni, sarebbe la figura ideale individuata dalla società giallorossa.

Calciomercato Roma News/ Rilancio per l'ecuadoriano, il West Ham non molla il difensore (13 luglio 2025)

A leggere in questo momento il profilo dell’irlandese ci sarebbe quantomeno un punto di domanda: nell’ultima stagione, vissuta con la maglia del Brighton, Ferguson ha giocato 21 partite in Premier League e ha segnato appena un gol, unica rete in tutta la sua stagione che ha avuto 23 presenze totali.

Se guardiamo le cifre, naturalmente in giro ci sarebbe di meglio anche a certe cifre; non è però un caso che tante squadre abbiano messo gli occhi su questo attaccante, perché stiamo parlando di un classe 2004 che in questo momento ha un prezzo assolutamente accessibile, cosa che dunque lo rende un vero e proprio affare in divenire.

Calciomercato Roma News/ Piace un esterno del Cercle, il norvegese può tornare in Patria (12 luglio 2025)

Certo: nel suo caso, come in quello di altri calciatori giovani, il rischio è elevato perché i progressi potrebbero non essere quelli sperati, ma il calciomercato Roma sembra avere la convinzione che Ferguson possa diventare un attaccante sul quale contare anche nei grandi palcoscenici, e magari in breve tempo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GASP VUOLE FERGUSON

Ecco allora perché il calciomercato Roma vuole Evan Ferguson: oggi gli attaccati costano parecchio, almeno quelli che si possono già considerare pronti, i giallorossi non possono pagare ingenti somme o rivaleggiare con una concorrenza agguerrita, pertanto devono provare strategie alternative come appunto quella di investire su calciatori ancora in divenire, con un costo di cartellino (e ingaggio) ancora basso, nella speranza di realizzare una plusvalenza importante o comunque rendere quel calciatore, in questo caso Ferguson, un elemento determinante per la crescita della squadra.

Calciomercato Roma News/ El Aynaoui, proseguono i contatti. In attacco Ferguson o Hojlund (12 luglio 2025)

Ora, per Ferguson lo scenario è ancora diverso perché, per quanto giovane e ancora “acerbo”, c’è già la fila: il Corriere dello Sport parla di almeno dieci società che sarebbero pronte a investire sull’irlandese.

Il calciomercato Roma deve stare attento perché alcune di queste sarebbero anche disposte ad acquistare l’attaccante a titolo definitivo; qui dipenderà cosa voglia fare il Brighton, i giallorossi al momento stanno riflettendo su un prestito con diritto o obbligo di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita con plusvalenza, ovviamente a oggi ancora eventuale. Vedremo, ma siamo certi che per Gian Piero Gasperini quello di Ferguson possa essere un buon acquisto, poi starà all’allenatore della Roma farlo crescere.