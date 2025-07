Calciomercato Roma News: Gian Piero Gasperini si è detto insoddisfatto delle operazioni giallorosse e potrebbe pensare a un suo fedelissimo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: GASPERINI E IL MAL DI PANCIA

Gian Piero Gasperini e il calciomercato Roma, una storia che non è ancora decollata: nonostante l’accelerazione di Frederic Massara, che ha portato a termine i colpi Neil El Aynaoui e Evan Ferguson, il nuovo allenatore giallorosso ha esplicitamente affermato che la sua squadra è ancora in ritardo sulle trattative.

Tocca allora provare a capire di cosa parli nello specifico Gasperini, che in queste ultime ore ha ricevuto il suo regista di centrocampo e l’attaccante che nei piani farebbe il vice-Dovbyk: due ruoli coperti, quello in cui c’è maggiormente bisogno è il centrocampista di contenimento.

Un elemento che si possa piazzare a guardia della difesa, giocando da mezzala in un 3-5-2 o comunque fare coppia con un calciatore più organizzativo nella solita mediana a due schierata dal tecnico di Grugliasco: caratteristiche che corrispondono, ma attenzione perché si tratta di una semplice ipotesi e non di una trattativa in corso, a Marten De Roon.

Il quale con Gasperini ha fatto le fortune dell’Atalanta, un giocatore che potremmo definire pretoriano dell’allenatore e che lo stesso tecnico potrebbe chiedere a gran voce alla sua società, così da avere anche un profilo che conosce alla perfezione e al quale dovrebbe spiegare ben poco.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DE ROON NELLA CAPITALE, OPZIONE STUZZICANTE

Sicuramente l’opzione De Roon per il calciomercato Roma stuzzica: senza contare la prima stagione all’Atalanta, trascorsa sotto la guida di Edy Reja, l’olandese con la maglia della Dea e allenato da Gasperini ha giocato 358 partite, diventando dal suo ritorno nel 2017 uno degli elementi più importanti e rappresentativi dello straordinario ciclo orobico, tanto da indossare la fascia di capitano quando Alejandro Gomez ha lasciato la squadra e dando sempre più del 100%, arrivando anche a sacrificarsi come terzo di difesa nelle situazioni di emergenza.

Economicamente l’operazione starebbe in piedi, forse i problemi stanno altrove: il primo sarebbe certamente quello dell’età perché De Roon non è più un giovanotto, anche se fino allo scorso maggio il suo rendimento è stato impeccabile. Il problema meno facilmente bypassabile è presumibilmente quello dell’attaccamento che l’olandese ha nei confronti dell’Atalanta, sicuramente deve tantissimo a Gasperini ma il legame con la società e la piazza di Bergamo è fortissimo, e c’è anche la possibilità che sia proprio il Gasp a fare marcia indietro, evitando di creare una frattura con un ambiente che lo venera e che lui per primo rispetta molto. Tuttavia il calciomercato a volte non guarda in faccia a questi aspetti, e dunque vedremo…