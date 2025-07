CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL SOGNO RESTA HOJLUND

Bene Evan Ferguson, ma il grande sogno del calciomercato Roma per l’attacco resta un altro. È una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini e ne abbiamo ovviamente già parlato, Rasmus Hojlund è l’attaccante che i giallorossi stanno provando a mettere sotto contratto e si tratta di capire se possa essere un’operazione parallela a quella di Ferguson.

Hojlund è reduce da due stagioni al Manchester United abbastanza opache: in totale 26 gol in 95 partite, sempre bene nelle coppe europee (11 gol in 21 apparizioni tra Champions League ed Europa League), meno bene in campionato e soprattutto nell’ultima, sciagurata stagione dei Red Devils, in cui il danese ha chiuso con 4 reti.

Eppure Gasperini lo riprenderebbe al volo in questa sessione di calciomercato Roma: quando l’Atalanta l’ha acquistato dallo Sturm Graz, Hojlund aveva 19 anni e in una squadra che poteva contare su Ademola Lookman, Luis Muriel e Duvan Zapata era riuscito a imporsi segnando 9 gol in Serie A.

La cessione era stata inevitabile: arrivato per 17 milioni era partito in direzione Manchester per 70 (e 10 di bonus), una super plusvalenza cui ben poche squadre avrebbero rinunciato, soprattutto per un calciatore ventenne e con un futuro ancora tutto da scrivere. Gasperini, come detto, non ha dimenticato Hojlund e spingerà per averlo alla Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: HOJLUND? SI PUÒ FARE!

Dunque il calciomercato Roma vuole Rasmus Hojlund: i giallorossi in attacco hanno bisogno e dunque portano avanti l’operazione Evan Ferguson, che avrebbe accettato la destinazione Trigoria.

Mentre si tratta con il Brighton, tuttavia, si tiene aperta la porta sull’attaccante danese: in questo momento il Manchester United ha porte girevoli, in tanti possono lasciare la squadra entro la fine della sessione estiva di calciomercato ma proprio questo potrebbe essere l’inghippo.

Per questo motivo la Roma potrebbe trovarsi costretta ad aspettare: filtra dall’Inghilterra che Ruben Amorim voglia ancora valutare il calciatore in queste settimane, anche perché non ha poi troppe alternative nel reparto offensivo.

Poi, eventualmente, il Manchester United aprirà al prestito: dunque l’operazione Hojlund potrebbe realmente essere condotta in porto dalla Roma, che però dovrà avere la pazienza di attendere lo stato dell’arte e il divenire dello scenario. Dal punto di vista del calciatore, il danese sotto la guida di Gasperini aveva fatto bene e certamente vedrebbe di buon occhio la possibilità di tornare a lavorare con un allenatore che ha saputo valorizzarlo, ma anche la società giallorossa dovrà avere l’ultima parola quando ci saranno le cifre concrete sul piatto, anche perché al momento non si segnalano contatti con l’entourage del calciatore.