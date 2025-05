CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GASPERINI COME NUOVO ALLENATORE

Il calciomercato Roma è in ancora da pianificare poichè bisogna attendere l’annuncio del nuovo allenatore ormai atteso da diverso tempo. La stagione appena terminata era cominciata male con l’esonero di Daniele De Rossi dopo appena quattro giornate e non era certo proseguita meglio sotto la guida di Ivan Juric ma il ritorno in panchina di mister Claudio Ranieri ha consentito la qualificazione all’Europa League con una grande rimonta. Adesso però è necessario ripartire con alcune garanzie perchè la Roma torni a lottare con le prime della classe già dall’inizio del prossimo torneo e c’è un nome in particolare che starebbe prendendo quota per ricoprire un ruolo così delicato.

Le indiscrezioni emerse nelle scorse ore raccontano infatti del grande interesse espresso dalla dirigenza del club capitolino nei confronti di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta. L’allenatore nerazzurro sembrava aver lasciato intendere durante la stagione che non avrebbe proseguito il suo rapporto con la Dea, avendo un contratto in scadenza a giugno di quest’anno, salvo poi dichiarare di aver solo detto di non voler rinnovare coi bergamaschi. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, l’ex allenatore di Genoa ed Inter avrebbe adesso comunicato ai suoi dirigenti di volersi separare dal club, respingendo la proposta di rinnovo fino a giugno 2027.

I nomi accostati in questo senso sono diversi ed oltre a quello dell’atalantino si è parlato pure di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri, senza dimenticare le voci poi smentite riguardanti l’arrivo di Jurgen Klopp, ancora fermo dopo aver concluso la sua avventura con il Liverpool lo scorso anno. Se l’arrivo del Gasp dovesse essere confermato, allora emergerebbero diversi profili che potrebbero fare al caso della Roma e tra questi si è già ipotizzato l’eventuale tesseramento di Robin Gosens dalla Fiorentina.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RINNOVARE IL CONTRATTO DI SVILAR

L’arrivo di Gasperini come nuovo allenatore potrebbe semplificare le cose riguardo alle strategie da attuare per il calciomercato Roma. Aspettando di capire se il tecnico potrà realmente approdare nella Capitale, dove si sognava l’arrivo di Cesc Fabregas dal Como, nel frattempo la società sta ragionando anche sui calciatori da tenere o inserire nell’organico per la prossima annata calcistica.

Un elemento su cui i giallorossi vorrebbero continuare a puntare è l’estremo difensore Mile Svilar, il quale avrebbe addirittura chiesto la cessione nelle scorse ore. Il club di Trigoria avrebbe però ufficialmente smentito questo aspetto che era saltato fuori a causa del malumore del portiere dovuto alla mancata proposta di rinnovo del contratto, adesso in scadenza a giugno 2027. Il serbo nato in Belgio percepisce 800 mila euro all’anno e secondo le indiscrezioni vorrebbe arrivare a guadagnare 4 milioni, cifra questa che la Roma non vorrebbe raggiungere. Il massimo potrebbe essere uno stipendio da 2,5 milioni di euro, ovvero il tetto salariale che il club si è imposto, ma sono attese novità in questo senso nelle prossime ore dopo nuovi incontri fra dirigenza ed entourage del calciatore.