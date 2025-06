Calciomercato Roma, società al lavoro per Gasperini

Il calciomercato Roma ancora deve iniziare ma in questi giorni Gasperini e Ranieri si siederanno a tavola per parlare di possibili potenziali rinforzi. L’ex tecnico giallorosso ha rifiutato il ruolo di ct della Nazionale e organizzerà con il nuovo tecnico come rinforzare la rosa e l’obiettivo del club giallorosso è regalare al tecnico una rosa da Champions League, e si pensa subito ad un super colpo.

Secondo quanto riporta Leggo la Roma è sulle tracce dell’esterno argentino del Manchester United Garnacho, giocatore qualche mese fa accostato al Napoli di Antonio Conte e ora in uscita dai Red Devils. Il giocatore ha rotto definitivamente con il suo allenatore Amorim e lo United lo ha messo ufficialmente in vendita tanto da non convocarlo neanche per la tournèe di amichevoli estiva.

A quanto pare sarebbe stato proprio Gasperini a chiedere un rinforzo per le fasce e Garnacho è un profilo che interessa e non poco anche se sarà difficile trattare con lo United. Il club inglese deve monetizzare per fare mercato, Garnacho cosi come Hojlund e Zirkzee è in uscita ed ha una valutazione superiore ai 50 milioni di euro.

Calciomercato Roma, il colpo intriga. Intanto si lavora ai rinnovi

La pista Garnacho infiamma il calciomercato Roma ma c’è la consapevolezza che non sarà affatto facile trattare con gli inglesi e il Fair Play finanziario ferma comunque i giallorossi che devono aspettare prima qualche uscita. La società capitolina ha ricevuto già i riscatti di Le Fee e Zalewski e spera però di fare qualche altra uscita.

La Roma e i suoi tifosi possono sorridere per il rinnovo sempre più vicino del portiere Mile Svilar, estremo difensore per il quale si trattava da settimane di rinnovo. Il giocatore piace a mezza Europa, in primis a Milan e Bayern Monaco, ma il club giallorosso vuole ripartire da lui ed è pronto il rinnovo di contratto.

Svilar chiede 3 milioni più 1 di bonus mentre la società capitolina offre 3 milioni, probabilmente ci si verrà incontro a metà strada e cosi il club potrà avere il rinnovo del suo top player. La società inoltre attende Paulo Dybala, diviso tra permanenza con rinnovo o possibile esperienza estera con le piste Argentina e Stati Uniti ancora possibili.