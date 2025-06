CALCIOMERCATO ROMA: SULLE TRACCE DI UN GIOVANE!

Gian Piero Gasperini sta per mettere mano al calciomercato Roma: il nuovo allenatore è finalmente realtà e, ora che Claudio Ranieri ha rifiutato la proposta della federazione per rimanere ancorato al progetto giallorosso, a Trigoria possono realmente iniziare a ragionare in maniera concreta. Lo facciamo anche noi, sapendo che Gasperini dovrebbe portare in dote il suo 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) e nell’Atalanta ha fatto le onde utilizzando calciatori che possono ricoprire più ruoli nel reparto avanzato.

Quali opportunità offre in tal senso il calciomercato? La Roma sembra avere messo gli occhi su un 2002 tedesco che vedremo in questi giorni agli Europei Under 21: risponde al nome di Nick Woltemade, e gioca nello Stoccarda.

Woltemade è cresciuto nel Werder Brema, ma la scorsa estate era in scadenza di contratto ed è stato ceduto a parametro zero; l’inserimento nello Stoccarda a dire il vero non è stato dei migliori, ma da metà dicembre il classe 2002 si è preso una maglia da titolare e ha cambiato passo, chiudendo la sua stagione con 17 gol in 33 presenze, anche se la “pecca” è il mancato inserimento nella lista UEFA così da non poter giocare in Champions League.

Cosa che gli manca, ma in campo internazionale si è comportato benissimo: 7 gol in 13 partite con l’Under 21 (con cui ora gioca da fuoriquota, per così dire), lo scorso mercoledì esordio nella Germania “maggiore”, due volte da titolare in Nations League.

CALCIOMERCATO ROMA: NICK WOLTEMADE, IL PROFILO

Nick Woltemade potrebbe essere una trattativa del calciomercato Roma perché appare un calciatore utile al modulo di Gian Piero Gasperini: è una prima punta naturale, che però nello Stoccarda ha spesso giocato da trequartista (in un 4-2-3-1) alle spalle di Ermedin Demirovic, facendo invece il centravanti con la presenza di Deniz Undav che agiva dietro di lui. Più una seconda punta a dire il vero, che sa vedere la porta come dimostrano le cifre; ottimo anche il fisico, parliamo di 198 centimetri di altezza per un calciatore che qualcuno non ha esitato a paragonare a Jamal Musiala o addirittura Leo Messi, almeno per come si muove in campo.

Un affare comunque non semplicissimo: sulle tracce di Woltemade ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, e chiaramente un Europeo Under 21 da protagonista (domani l’esordio contro la Slovenia) potrebbe aumentare ancor più la valutazione, che per il momento si attesta sui 30 milioni di euro. Avendo giocato una sola stagione nello Stoccarda, il club tedesco non avrebbe intenzione di venderlo ma l’occasione di fare un salto di qualità in carriera potrebbe spingere lo stesso calciatore a chiedere di poter fare un’avventura altrove; staremo a vedere, certamente volendo ragionare solo in termini tattici l’operazione avrebbe senso.