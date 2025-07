Il calciomercato Roma è pronto a decollare e presto potrebbero esserci i primi nomi per Gasperini. Si lavora in difesa e attacco.

Calciomercato Roma news, si lavora in entrata e in uscita

Nella giornata odierna è cominciato ufficialmente il calciomercato e anche il calciomercato Roma potrebbe presto vedere primi movimenti sia in entrata che in uscita. Il club giallorosso sta lavorando senza sosta e vuole sia rispettare i parametri legati al Fairplay Finanziario, sia accontentare le richieste del nuovo allenatore Gasperini che chiede rinforzi.

In uscita il club ha chiuso la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, ceduto per 15 milioni di euro più bonus ma non basta e la società deve piazzare anche altre cessioni, si lavora all’addio di Shomodurov in Turchia e ci sono alcune situazioni di giocatori in uscita da valutare, una su tutti riguardante al centrocampista argentino Leandro Paredes, sempre richiesto dal Boca Juniors.

La clausola di 3.5 milioni di euro è scaduta e ora gli argentini dovranno trattare direttamente con la Roma anche se i giallorossi sarebbero comunque pronti ad accettare la stessa cifra della clausola. Prima le uscite e poi le entrate con Gasperini che avrebbe fatto alcuni nomi alla dirigenza, sia per la difesa che per la fascia ma anche per quel che riguarda l’attacco.

Calciomercato Roma news, Gasperini ha fatto alcuni nomi per l’attacco

Il calciomercato Roma potrebbe sbloccarsi dopo le cessioni e Gasperini in primo luogo vuole un terzino di qualità e nelle ultime ore avrebbe preso piede l’ipotesi di Nadir Zortea, terzino reduce da una buona stagione al Cagliari e che il club giallorosso potrebbe acquistare per poco più di 12 milioni di euro. Zortea ora sembra essere il primo nome sulla fascia.

Negli ultimi giorni infatti il calciomercato Roma aveva chiesto informazioni per il brasiliano Wesley ma le richieste del giocatore e della squadra erano fin troppo alte. Oltre a questo servono rinforzi sugli esterni, giocatori adatti al gioco dell’ex allenatore Atalanta e piace molto Lauriente del Sassuolo, protagonista della promozione del club neroverde e ora nel mirino dei Capitolini.

Il Sassuolo è pronto ad ascoltare eventuali offerte ma valuta il laterale francese oltre i 20 milioni di euro e non meno. Poi non solo e occhio anche al ruolo di centravanti dove piace il georgiano Mikautadze, un profilo interessante e comunque a costi non folli, la Roma segna sul taccuino e monitora con attenzione.