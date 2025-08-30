Calciomercato Roma news: il giovane del Chelsea rappresenterebbe il sostituto dell'ucraino. Il fantasista italiano va al Bentegodi (30 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, DOVBYK ASPETTA IL MILAN

Il calciomercato Roma è coinvolto in un finale di sessione a dir poco scatenato. Il discorso attaccante ha bisogno di sbloccarsi con l’addio di Dovbyk che però avrebbe rifiutato questa mattina il Fulham pur di aspettare il Milan.

Anche qui però c’è da fare una panoramica chiara: Artem può essere liberato in orbita rossonera se e solo se Santiago Gimenez accetti il trasferimento nella Capitale. Se questo non dovesse concretizzarsi, potrebbe saltare anche solo la cessione di Dovbyk,

Se invece in qualche modo dovesse avverarsi la cessione dell’ucraino, allora occhio al tema Tyrique George. Il 19enne non è un nome campato in aria bensì un obiettivo concreto, tant’è che Massara sta cercando di chiudere questo affare considerando che il Chelsea ha abbassato le richieste.

CALCIOMERCATO ROMA, OGGI L’ARRIVO DI TSIMIKAS

Il calciomercato Roma intanto ha quasi chiuso la cessione in prestito di Baldanzi. L’ex Empoli era ultimo nelle gerarchie dietro ai vari Dybala, Soulé e Bailey dunque l’idea migliore per tutti era quello di cederlo a titolo temporaneo.

Il Verona si è fatto avanti complice anche l’infortunio di Suslov che si è rotto il crociato. Secondo La Gazzetta dello Sport, Baldanzi ha accettato la destinazione e in questi giorni si cercherà di chiudere definitivamente l’accordo.

Oggi pomeriggio, sabato 30 agosto, ci saranno invece le visite mediche di Kostas Tsimikas. Il terzino del Liverpool arriverà in prestito secco dai Reds e atterrerà a Ciampino intorno alle 15:30 per poi firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi fino a giugno 2026.