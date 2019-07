Calciomercato Roma News/ Gerson in stallo: Torino vuole Perotti (Ultime notizie)

Vi sono nuove in casa Roma in ottica calciomercato: se ieri pareva che Gerson fosse destinato a vestire la maglia della Dinamo mosca a stretto giro, ora la trattativa è di fatto saltata. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, secondo cui a “guastare la festa” sarebbe intervenuto il padre dello stesso centrocampista, che ha messo non poco scompiglio. Secondo la rosea quindi la Roma aveva già trovato un accordo di massima con la controparte russa per la cessione del cartellino del giocatore giallorosso per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura vendita. L’affare però ora è bloccato. Il padre dello stesso Gerson infatti avrebbe firmato il mandato a un procuratore italiano, salvo per mettersi d’accordo sul futuro ingaggio (2 milioni di euro) del ex Fiorentina tramite un terzo procuratore. La situazione quindi è a dir poco confusa al momento ma si attendono a breve sviluppi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL TORINO VUOLE PEROTTI

Sempre in ottica partenza in questa estate del calciomercato, la Roma starebbe valutando l’idea se tenere nella capitale o meno Diego Perotti. Il giocatore vorrebbe rimanere in giallorosso ma per ora la società della lupa non si espressa in maniera chiara sul destino del argentino, che ha vissuto una stagione quanto mai tormentata. Secondo la Gazzetta dello sport, poi lo stesso Perotti avrebbe alcune pretendenti sul mercato, in primis il Torino. La dirigenza Granata starebbe quindi tenendo d’occhio i movimenti giallorossi intorno all’esterno offensivo così da potre affondare il colpo al momento più propizio. Ricordiamo che Perotti veste la maglia della Roma dal luglio del 2016 e la sua attuale valutazione sul mercato si aggirerebbe sui 12 milioni (fonte transfermarkt).

