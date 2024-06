CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ghisolfi lavora su Guirassy. Van den Berg per la difesa (14 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, COLPO GUIRASSY?

Il calciomercato della Roma continua a muoversi attorno alla ricerca di un attaccante, soprattutto se Abraham dovesse partire verso l’Inghilterra, col Tottenham recentemente tornato alla carica per l’ex attaccante del Chelsea. In questo quadro, si sono fatti diversi nomi ma il neo-DS giallorosso Ghisolfi starebbe lavorando a fari spenti su uno degli attaccanti protagonisti, nella Bundesliga tedesca, dell’ultima stagione del calcio europeo in assoluto. Si tratta di Serhou Guirassy, bomber guineano dello Stoccarda autore nell’ultima annata di 30 gol in 30 presenze tra campionato e Coppa di Germania.

Con una media esatta di un gol a partita Guirassy è sicuramente uno dei pezzi pregiati del calciomercato europeo di questa estate e si era parlato anche di un interessamento del Milan nei suoi confronti. Con Romelu Lukaku tornato alla base, chiuso il prestito col Chelsea del belga, Ghisolfi si è buttato su un elemento che a livello di cartellino si può chiudere sborsando i 17 milioni e mezzo di euro della clausola rescissioria, anche se vanno poi discussi ingaggio e commissioni con gli agenti. Situazione da monitorare con grande attenzione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OCCHI SULLA BUNDESLIGA

Sempre dalla Bundesliga potrebbe arrivare per il calciomercato della Roma anche un rinforzo per la difesa, anche se in questo caso si tratta di un calciatore il cui cartellino è di proprietà del Liverpool. Stiamo parlando di Sepp Van der Berg, difensore classe 2001 che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Mainz nella massima serie tedesca, mettendosi alle spalle 33 presenze e segnando 3 gol, spiccando tra gli elementi più interessanti dell’ultimo campionato, la Roma vorrebbe puntarci vista anche la giovane età.

Olandese nativo di Zwolle, a 24 anni ha disputato in Germania la sua prima stagione da titolare e il Liverpool non avrebbe intenzione di liberarsi tanto facilmente di Van der Berg. La formazione inglese, passata sotto la guida proprio di un tecnico olandese, Arne Slot richiede non meno di 25 milioni di euro per il suo trasferimento, ma la Roma vorrebbe puntare sulla voglia di giocare del ragazzo per ottenere almeno un prestito oneroso. La scelta sarà dell’erede di Jurgen Klopp, ex tecnico del Feyenoord chiamato a decidere se considerare o meno il giovane connazionale un titolare per la prossima stagione.

