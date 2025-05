Calciomercato Roma News, spunta un giovane nome per la fascia

Il calciomercato Roma è pronto finalmente a partire e la società sta già lavorando alla prossima stagione. La sconfitta contro l’Atalanta ha ridotto al lumicino le speranze di qualificazione in Champions League ma il club vuole – in ogni caso – realizzare una rosa molto competitiva ed il club vuole accontentare finalmente i tifosi.

Per prima cosa il calciomercato della Roma è legato sicuramente a chi sarà il nuovo tecnico giallorosso. Ranieri ha confermato che saluterà tra due partite e la famiglia Friedkin è a caccia di un sostituto di livello; ad ogni modo l’allenatore ma non solo con il club che è già a caccia di giovani talenti per rinforzare la rosa in tutti i reparti.

Uno dei ruoli dove servono rinforzi è il ruolo di terzino destro dove il solo Celik non basta e la Roma guarda al Sudamerica e ad un giovane talento molto discusso. Secondo alcune indiscrezioni la società capitolina è sulle tracce del talentuoso Agustin Giay, terzino destro classe 2004 e di proprietà del Palmeiras. Il giocatore è uno dei talenti più interessanti del panorama nazionale.

Calciomercato Roma News, per Giay serve un corposo investimento.

Il calciomercato Roma potrebbe partire con l’arrivo di Agustin Giay, giocatore che il Palmeiras ha ingaggiato per circa 7 milioni lo scorso anno dal San Lorenzo e che sta crescendo mese dopo mese. Giay è un terzino destro che può giocare anche a centrocampo come mezzala ed esterno destro ed è un jolly molto intrigante per tutti i ruoli.

Il calciomercato Roma pensa a Giay per sostituire l’esterno Alexis Saelemaekers, giocatore in prestito alla Roma ma di proprietà del Milan. Al momento i due club sono molto distanti ed appare improbabile che il belga resterà in giallorosso, cosi la Roma valuta i sostituti e potrebbe prendere addirittura due nomi per rinforzare la fascia.

Il Palmeiras valuta il giocatore Agustin Giay circa 17-18 milioni di euro e la Roma sembrerebbe pronto a fare l’affondo e chiudere per il giocatore. Insomma il mercato della Roma è pronto a cominciare e Ghisolfi vuole chiudere il prima possibile per almeno un paio di colpi, un modo per regalare subito rinforzi al nuovo tecnico, in attesa di capire chi sarà e come comincerà la stagione. Insomma il mercato sta per iniziare e la Roma è pronta a farsi vedere.