Calciomercato Roma News: non è ancora chiusa la pista che porta a Jonathan Rowe, appena messo fuori rosa dal Marsiglia.

CALCIOMERCATO ROMA: TENTATIVO PER ROWE

Non solo Leon Bailey, il calciomercato Roma come avevamo già riportato è parecchio vigile anche sulla situazione che riguarda Jonathan Rowe e, dopo aver chiuso per il giamaicano in arrivo dall’Aston Villa, adesso può provare a puntare anche sull’attaccante inglese in forza all’Olympique Marsiglia.

Su di lui c’è il Bologna, attualmente anche in vantaggio per aver già fatto pervenire un’offerta alla squadra allenata da Roberto De Zerbi, ma la Roma lavora nemmeno troppo nell’ombra nel tentativo di sorpassare la concorrenza dei felsinei e assicurarsi l’esterno “alternativo” a Jadon Sancho, per il quale comunque la pista è ancora aperta.

Il profilo di Rowe lo conosciamo e ne avevamo già parlato: un attaccante naturale che però si è distinto in particolar modo per le sue doti da esterno sinistro, ottimo impatto dalla panchina e non troppi gol in carriera, se pensiamo che sono appena 15 in quattro campionati ma con i 12 messi a segno nel Championship con la maglia del Norwich.

Campione d’Europa Under 21 lo scorso giugno, a Marsiglia Rowe si è fatto notare per un buon rendimento, ma adesso le cose sono cambiate e infatti il calciatore viene segnalato in uscita, dobbiamo allora spiegare cosa stia succedendo al Vélodrome.

CALCIOMERCATO ROMA: ROWE IN USCITA DA MARSIGLIA

Perché il calciomercato Roma insiste per Jonathan Rowe? Semplice: nello scorso fine settimana il Marsiglia ha fatto il suo esordio nella nuova Ligue 1, campagna acquisti importante e necessità di ridurre il gap dal Psg se non proprio provare a superarlo. Peccato che la prima in campionato sia andata malissimo: nonostante la superiorità numerica il Marsiglia ha perso sul campo del Rennes, e dalle ricostruzioni lo stesso Rowe avrebbe avuto un’accesa discussione con Adrien Rabiot. Risultato: De Zerbi, uno che non le ha mai mandate a dire, ha deciso di mettere entrambi i calciatori fuori rosa, in attesa del da farsi.

Entrambi dunque potrebbero lasciare Marsiglia con effetto quasi immediato; non è un caso che già nelle ultime ore si parlasse del calciomercato Roma particolarmente interessato a Rowe, adesso bisognerà capire se l’arrivo di Bailey chiuda le porte alle operazioni in entrata almeno per quanto riguarda questo ruolo o se invece Gian Piero Gasperini spinga per un altro profilo, come già detto anche su Sancho (che appare vicino al Besiktas) ci sarebbe un ulteriore rilancio per provare il colpo last minute e allora attenzione alle possibili novità in arrivo da Trigoria.